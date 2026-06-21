Россия больше не делает публичную ставку на договоренности, которые якобы были достигнуты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи в Анкоридже. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва ожидает не выполнения договоренностей, а победы и реализации собственных целей в войне против Украины.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что одна из сторон не смогла выполнить свою часть договоренностей в Анкоридже. В то же время он не уточнил, о ком именно идет речь и какие именно обязательства обсуждались между США и Россией на Аляске. Поэтому представитель Путина заявил, что Россия в войне против Украины ожидает победу.

"Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", — сказал Ушаков.

По его словам, одна из сторон не выполнила того, о чем договаривались Трамп и Путин.

"На данный момент одна сторона по-прежнему отдана тем пониманиям, которые были обсуждены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем способной пройти свою часть пути, выполнить договоренности", — сказал Ушаков.

Ранее российские чиновники неоднократно ссылались на "понимание Анкориджа", намекая на существование неформальных договоренностей с США по завершению войны. Однако Москва не раскрывала детали этих переговоров и не объясняла, какие именно шаги должна была предпринять каждая из сторон.

Встреча Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась в августе 2025 года. Однако ее детали не разглашались. Лидер Франции Эмманюэль Макрон подтвердил слухи, что на саммите США-Россия обсуждали соглашение по разделу территорий Украины за спиной Киева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Кремле впервые отреагировали на самую большую атаку на Москву и вспомнили о переговорах с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что российский историк предсказывает крах режима Путина.