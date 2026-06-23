Крым вздрогнул от мощных взрывов: Керченский мост был парализован

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 23 июня прозвучала серия взрывов на фоне сообщений о массированной атаке беспилотников. Мониторинговые ресурсы заявили о новых очагах пожаров в Керчи, Джанкое и вблизи военных объектов оккупантов. Движение по Керченскому мосту было перекрыто более пяти часов.

Взрывы в Крыму. Фото иллюстративное

По данным мониторинговой группы "Крымский ветер", спутниковые сервисы зафиксировали новые термические аномалии в районе Керченского нефтетерминала. Объект подвергся атаке 21 июня, а пожар мог продолжаться и дальше. Ранее спутниковые снимки подтвердили масштабное воспламенение на объектах морской инфраструктуры в районе Керчи.

Также сообщалось о пожарах возле железнодорожной станции "Южная" в Керчи, на въезде в город и близ поселка Багерово, где российские войска размещали позиции систем ПВО С-300 и С-400. Отдельные источники заявляли о возможном возгорании в районе Керченской ТЭЦ, однако официального подтверждения этой информации нет.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил о повторном возгорании вблизи комплекса перевалки и хранения нефтепродуктов TES-Terminal в Керчи. Этот объект имеет важное значение для логистики оккупационных сил, поскольку расположен рядом с портовой и железнодорожной инфраструктурой.

Движение автомобилей по Керченскому мосту остановили в 23:24 22 июня. Российский канал оперативной информации сообщил о возобновлении проезда только в 05:10 23 июня.

Сообщения о взрывах поступали также из района Джанкоя и Арабатской стрелки. Местные жители писали о работе российской противовоздушной обороны, однако оккупационная администрация Крыма не комментировала последствия атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о панике в Крыму после ударов дронами. Сотни автомобилей пытаются выехать с оккупированного полуострова.

Также "Комментарии" писали, что в Крыму прогремели взрывы в Керчи, Симферополе и Севастополе.