Уничтожение Крымского моста: британская разведка раскрыла план Украины

Украинские удары по военной инфраструктуре в оккупированном Крыму все больше усложняют российскую логистику и могут создавать условия для новых атак на Крымский мост. К такому выводу пришло Министерство обороны Великобритании в своем разведывательном обзоре войны России против Украины.

Пожар на Крымском мосту в 2022 году. Фото из открытых источников

По оценке британской разведки, в ночь на 20 июня украинские силы нанесли удары по объектам в районе Керченского пролива. Среди целей были системы противовоздушной обороны, топливные хранилища и три автомобильных парома, которые обеспечивали перевозку грузов между Россией и временно оккупированным Крымом.

В Лондоне отмечают, что выведение из строя трех паромов существенно обострило проблемы с обеспечением оккупированного полуострова. По данным британской стороны, в Крыму уже фиксируются дефицит горючего и задержки на контрольно-пропускных пунктах.

После первого удара по Крымскому мосту осенью 2022 года Россия изменила правила перевозки. С тех пор грузовикам запрещено пользоваться мостом, а основная погрузка легла именно на паромную переправу. При этом два железнодорожных парома, которые также использовались для военной логистики, ранее уже были повреждены украинскими ударами и до сих пор находятся на ремонте.

В британском Минобороны подчеркивают, что Украина все более интенсивно атакует российские логистические маршруты, используя широкий спектр дальнобойных средств поражения, в том числе ударные беспилотники и высокоточные боеприпасы. Отдельно разведка обращает внимание на постепенное ослабление российской системы противовоздушной обороны даже в стратегически важном районе Керченского пролива.

"Это увеличивает возможности Украины для атаки на Крымский мост, стратегическую и политически чувствительную цель, открытую президентом Путиным", — заключают в отчете британской разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны ударили по стратегическому объекту оккупантов в Крыму.

Также "Комментарии" писали, почему Украина не уничтожает Крымский мост: его оставили не без причины.