16 вибухів за годину: дрони вдарили по стратегічному об'єкту окупантів у Криму

У ніч на 28 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями моніторингових ресурсів та очевидців, під атакою безпілотників опинилися одразу кілька районів півострова, зокрема Сімферополь, Севастополь і Саки. Після нічного обстрілу виникла пожежа на території Сакської теплоелектроцентралі.

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

Моніторинговий канал "Крымский ветер", посилаючись на супутникові дані, повідомив, що займання сталося в районі резервуарів із паливом. За інформацією каналу, протягом години під час атаки на території об'єкта пролунало щонайменше 16 вибухів, після чого очевидці зафіксували сильне задимлення та заграву. Відео й фотографії пожежі швидко поширилися у соціальних мережах.

Сакська ТЕЦ є одним із ключових енергетичних об'єктів західної частини окупованого Криму. Її електрична потужність становить 149,4 МВт, а теплова — 138 Гкал/год. Саме ця станція забезпечує значну частину теплопостачання міста Саки.

Крім того, повідомлялося про вибухи в районі російського військового аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Водночас інформація про можливі пошкодження військової інфраструктури наразі офіційно не підтверджена.

У Сімферополі вибухи почали лунати близько опівночі. Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони. За попередніми даними, однією з цілей могла бути паливна база поблизу залізничного вокзалу, де після атаки також спостерігали дим і пожежу.

Ще одна серія вибухів пролунала поблизу мису Фіолент у Севастополі. За словами очевидців, один із вибухів був настільки потужним, що у навколишніх будинках здригнулися вікна.

Офіційна російська влада станом на ранок не повідомляла про масштаби пошкоджень або можливі наслідки нічної атаки.

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