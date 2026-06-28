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16 вибухів за годину: дрони вдарили по стратегічному об'єкту окупантів у Криму

У тимчасово окупованому Криму після атаки безпілотників сталася пожежа на Сакській ТЕЦ. Також повідомляється про вибухи в Сімферополі та Севастополі.

28 червня 2026, 07:45
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Slava Kot

У ніч на 28 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями моніторингових ресурсів та очевидців, під атакою безпілотників опинилися одразу кілька районів півострова, зокрема Сімферополь, Севастополь і Саки. Після нічного обстрілу виникла пожежа на території Сакської теплоелектроцентралі.

16 вибухів за годину: дрони вдарили по стратегічному об'єкту окупантів у Криму

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

Моніторинговий канал "Крымский ветер", посилаючись на супутникові дані, повідомив, що займання сталося в районі резервуарів із паливом. За інформацією каналу, протягом години під час атаки на території об'єкта пролунало щонайменше 16 вибухів, після чого очевидці зафіксували сильне задимлення та заграву. Відео й фотографії пожежі швидко поширилися у соціальних мережах.

Сакська ТЕЦ є одним із ключових енергетичних об'єктів західної частини окупованого Криму. Її електрична потужність становить 149,4 МВт, а теплова — 138 Гкал/год. Саме ця станція забезпечує значну частину теплопостачання міста Саки.

Крім того, повідомлялося про вибухи в районі російського військового аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Водночас інформація про можливі пошкодження військової інфраструктури наразі офіційно не підтверджена.

У Сімферополі вибухи почали лунати близько опівночі. Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони. За попередніми даними, однією з цілей могла бути паливна база поблизу залізничного вокзалу, де після атаки також спостерігали дим і пожежу.

Ще одна серія вибухів пролунала поблизу мису Фіолент у Севастополі. За словами очевидців, один із вибухів був настільки потужним, що у навколишніх будинках здригнулися вікна.

Офіційна російська влада станом на ранок не повідомляла про масштаби пошкоджень або можливі наслідки нічної атаки. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому Україна не знищує Кримський міст: його залишили не без причини.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі істерика після українських ударів по Криму.



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