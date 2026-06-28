16 взрывов в час: дроны ударили по стратегическому объекту оккупантов в Крыму

В ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. По сообщениям мониторинговых ресурсов и очевидцев, под атакой беспилотников оказались сразу несколько районов полуострова, в том числе Симферополь, Севастополь и Саки. После ночных обстрелов возник пожар на территории Сакской теплоэлектроцентрали.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

Мониторинговый канал "Крымский ветер", ссылаясь на спутниковые данные, сообщил, что возгорание произошло в районе резервуаров с топливом. По информации канала, в течение часа во время атаки на территории объекта раздалось по меньшей мере 16 взрывов, после чего очевидцы зафиксировали сильное задымление и зарево. Видео и фотографии пожара быстро распространились в социальных сетях.

Сакская ТЭЦ — один из ключевых энергетических объектов западной части оккупированного Крыма. Ее электрическая мощность составляет 149,4 МВт, а тепловая – 138 Гкал/час. Именно эта станция обеспечивает значительную часть теплоснабжения города Саки.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе российского военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке. В то же время, информация о возможных повреждениях военной инфраструктуры пока официально не подтверждена.

В Симферополе взрывы начались около полуночи. Местные жители сообщали о пролете беспилотников и работе российской противовоздушной обороны. По предварительным данным, одной из целей могла быть топливная база у железнодорожного вокзала, где после атаки также наблюдали дым и пожар.

Еще одна серия взрывов раздалась вблизи мыса Фиолент в Севастополе. По словам очевидцев, один из взрывов был настолько мощным, что в окрестных домах дрогнули окна.

Официальные российские власти по состоянию на утро не сообщали о масштабах повреждений или возможных последствиях ночной атаки.

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