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У Кремлі істерика після ударів України по Криму: чим почали лякати

У Кремлі заявили про "незворотні наслідки" для України та посилили риторику щодо атак по Криму.

24 червня 2026, 11:05
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Slava Kot

У Кремлі різко посилили риторику щодо України, коментуючи удари по окупованому Криму та ситуацію на фронті. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для України наближаються "незворотні наслідки", а бойові дії розвиваються на користь російських сил.

У Кремлі істерика після ударів України по Криму: чим почали лякати

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков відповів російським ЗМІ на запитання, на що розраховує Володимир Зеленський, роблячи спроби ізолювати Крим, створити блокаду та які можуть бути кроки Росії у відповідь. За його словами, Київ "огризається" у відповідь на військовий тиск РФ, а ситуація для України "погіршується день у день".

"Ситуація на фронтах така, що вона погіршується день у день для київського режиму. Динаміка очевидна. Наші військові просуваються по всьому фронту і в певний час наступлять незворотні процеси для київського режиму. Тому київський режим огризається, огризається як може", — сказав Пєсков. 

Речник Кремля також повторив тезу російської пропаганди про "атаки на цивільну інфраструктуру", звинувативши Україну в ударах по об’єктах, які Москва вважає невоєнними. Україна, зі свого боку, неодноразово заявляла, що завдає ударів виключно по військовій інфраструктурі, яка використовується для ведення війни.

"Президент сказав, що цілком можливо це все мінімізувати і потрібно мінімізувати. Це завдання наших військових, завдання інших відомств, яким вони займаються в цілодобовому режимі", — додав Пєсков.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що генерал заявив про паніку та втечу ФСБ з півострова. За його словами, росіяни готуються до здачі Криму.

Також "Коментарі" писали, що через невдачу в Україні Путін готує нову анексію. Портников розкрив план Кремля.



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