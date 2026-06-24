В Кремле резко усилили риторику по Украине, комментируя удары по оккупированному Крыму и ситуацию на фронте. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Украины приближаются "необратимые последствия", а боевые действия развиваются в пользу российских сил.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков ответил российским СМИ на вопрос, на что рассчитывает Владимир Зеленский, делая попытки изолировать Крым, создать блокаду и какие могут быть ответные шаги России. По его словам, Киев "огрызается" в ответ на военное давление РФ, а ситуация для Украины "ухудшается изо дня в день".

"Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту и в определенное время наступят необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается, огрызается как может", — сказал Песков.

Спикер Кремля также повторил тезис российской пропаганды об "атаки на гражданскую инфраструктуру", обвинив Украину в ударах по объектам, которые Москва считает невоенными. Украина, со своей стороны, неоднократно заявляла, что наносит удары исключительно по военной инфраструктуре, используемой для ведения войны.

"Президент сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать. Это задача наших военных, задачи других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме", — добавил Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что генерал заявил о панике и бегстве ФСБ с полуострова. По его словам, россияне готовятся к сдаче Крыма.

Также "Комментарии" писали, что из-за неудачи в Украине Путин готовит новую аннексию. Портников раскрыл план Кремля.