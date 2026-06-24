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Slava Kot
В Кремле резко усилили риторику по Украине, комментируя удары по оккупированному Крыму и ситуацию на фронте. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Украины приближаются "необратимые последствия", а боевые действия развиваются в пользу российских сил.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков ответил российским СМИ на вопрос, на что рассчитывает Владимир Зеленский, делая попытки изолировать Крым, создать блокаду и какие могут быть ответные шаги России. По его словам, Киев "огрызается" в ответ на военное давление РФ, а ситуация для Украины "ухудшается изо дня в день".
Спикер Кремля также повторил тезис российской пропаганды об "атаки на гражданскую инфраструктуру", обвинив Украину в ударах по объектам, которые Москва считает невоенными. Украина, со своей стороны, неоднократно заявляла, что наносит удары исключительно по военной инфраструктуре, используемой для ведения войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что генерал заявил о панике и бегстве ФСБ с полуострова. По его словам, россияне готовятся к сдаче Крыма.
Также "Комментарии" писали, что из-за неудачи в Украине Путин готовит новую аннексию. Портников раскрыл план Кремля.