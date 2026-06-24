logo_ukra

BTC/USD

62564

ETH/USD

1670.49

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Готуються до здачі Криму: генерал заявив про паніку та втечу ФСБ з півострова
commentss НОВИНИ Всі новини

Готуються до здачі Криму: генерал заявив про паніку та втечу ФСБ з півострова

Генерал Маломуж заявив про ізоляцію Криму та ознаки паніки серед окупаційних структур через удари по логістиці РФ.

24 червня 2026, 10:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій логістиці Росії в окупованому Криму, посилюючи ізоляцію півострова. Через це у росіян зростає паніка, зокрема серед співробітників ФСБ. Про це в ефірі "24 Каналу" заявив генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Готуються до здачі Криму: генерал заявив про паніку та втечу ФСБ з півострова

Паніка в Криму. Фото ілюстративне

Микола Маломуж заявив, що нещодавнє знищення залізничного мосту через Північнокримський канал стало черговим ударом по ключових маршрутах постачання російських військ. Колишній генерал наголосив, що Україна системно намагається "перерізати артерії" постачання з материкової частини РФ до півострова.

"Ми перерізаємо артерії з півночі, тобто з материка на півострів, і він перетворюється на острів. Особливо сьогодні залізниця є основним хабом, який використовувався для збройних сил Росії для ведення агресивної війни, забезпечення Криму боєприпасами, пальним, для функціонування заводів, аеродромів та навіть певною мірою кораблів. Ми взяли під контроль море у багатьох секторах", – зазначив Маломуж.

Окремо генерал заявив про ознаки внутрішньої напруги серед окупаційних структур. За його словами, частина співробітників російських силових відомств нібито залишає півострів, а представники Чорноморського флоту перекидаються до Новоросійська.

"З півострова вже тікають співробітники ФСБ, а це вже ознака, що вони готуються до здачі Криму. Виїхала більша частина працівників МВС, які забезпечували окупаційний режим. Одні це зробити за рапортами, а інші навіть без них. Представники Чорноморського флоту втекли до Новоросійська. Це вже наслідки паніки. Першочергово її відчувають ті, хто глибоко знає ситуацію", – заявив Маломуж.

Також Маломуж припустив, що Росія може розглядати додаткові заходи безпеки в Криму на тлі пошкодження логістичних об’єктів і посилення атак із застосуванням дронів і ракет.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Крим здригнувся від потужних вибухів: Керченський міст було паралізовано.

Також "Коментарі" писали про те, чому Україна не знищує Кримський міст. Його залишили не без причини.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/vibuhi-krimu-rosiyski-siloviki-pospihom-pokidayut-pivostriv_n3093250
Теги:

Новини

Всі новини