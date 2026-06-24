Готуються до здачі Криму: генерал заявив про паніку та втечу ФСБ з півострова

Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій логістиці Росії в окупованому Криму, посилюючи ізоляцію півострова. Через це у росіян зростає паніка, зокрема серед співробітників ФСБ. Про це в ефірі "24 Каналу" заявив генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Паніка в Криму. Фото ілюстративне

Микола Маломуж заявив, що нещодавнє знищення залізничного мосту через Північнокримський канал стало черговим ударом по ключових маршрутах постачання російських військ. Колишній генерал наголосив, що Україна системно намагається "перерізати артерії" постачання з материкової частини РФ до півострова.

"Ми перерізаємо артерії з півночі, тобто з материка на півострів, і він перетворюється на острів. Особливо сьогодні залізниця є основним хабом, який використовувався для збройних сил Росії для ведення агресивної війни, забезпечення Криму боєприпасами, пальним, для функціонування заводів, аеродромів та навіть певною мірою кораблів. Ми взяли під контроль море у багатьох секторах", – зазначив Маломуж.

Окремо генерал заявив про ознаки внутрішньої напруги серед окупаційних структур. За його словами, частина співробітників російських силових відомств нібито залишає півострів, а представники Чорноморського флоту перекидаються до Новоросійська.

"З півострова вже тікають співробітники ФСБ, а це вже ознака, що вони готуються до здачі Криму. Виїхала більша частина працівників МВС, які забезпечували окупаційний режим. Одні це зробити за рапортами, а інші навіть без них. Представники Чорноморського флоту втекли до Новоросійська. Це вже наслідки паніки. Першочергово її відчувають ті, хто глибоко знає ситуацію", – заявив Маломуж.

Також Маломуж припустив, що Росія може розглядати додаткові заходи безпеки в Криму на тлі пошкодження логістичних об’єктів і посилення атак із застосуванням дронів і ракет.

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