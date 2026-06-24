Готовятся к сдаче Крыма: генерал заявил о панике и бегстве ФСБ с полуострова

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Slava Kot
Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по военной логистике России в оккупированном Крыму, усиливая изоляцию полуострова. Поэтому у россиян растет паника, в том числе среди сотрудников ФСБ. Об этом в эфире "24 Канала" заявил генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.
Паника в Крыму. Фото иллюстративное
Николай Маломуж заявил, что недавнее уничтожение железнодорожного моста через Северокрымский канал стало очередным ударом по ключевым маршрутам поставок российских войск. Бывший генерал подчеркнул, что Украина системно пытается "перерезать артерии" поставок из материковой части РФ в полуостров.
Отдельно генерал заявил о признаках внутреннего напряжения среди оккупационных структур. По его словам, часть сотрудников российских силовых ведомств якобы покидает полуостров, а представители Черноморского флота перебрасываются в Новороссийск.
Маломуж также предположил, что Россия может рассматривать дополнительные меры безопасности в Крыму на фоне повреждения логистических объектов и усиления атак с применением дронов и ракет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Крым вздрогнул от мощных взрывов: Керченский мост был парализован.
Также "Комментарии" писали о том, почему Украина не уничтожает Крымский мост. Его оставили не без причины.