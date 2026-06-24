Готовятся к сдаче Крыма: генерал заявил о панике и бегстве ФСБ с полуострова

Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по военной логистике России в оккупированном Крыму, усиливая изоляцию полуострова. Поэтому у россиян растет паника, в том числе среди сотрудников ФСБ. Об этом в эфире "24 Канала" заявил генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Паника в Крыму. Фото иллюстративное

Николай Маломуж заявил, что недавнее уничтожение железнодорожного моста через Северокрымский канал стало очередным ударом по ключевым маршрутам поставок российских войск. Бывший генерал подчеркнул, что Украина системно пытается "перерезать артерии" поставок из материковой части РФ в полуостров.

"Мы перерезаем артерии с севера, то есть с материка в полуостров, и он превращается в остров. Особенно сегодня железная дорога является основным хабом, который использовался для вооруженных сил России для ведения агрессивной войны, обеспечения Крыма боеприпасами, горючим, функционированием заводов, аэродромов и даже в определенной степени кораблей. Мы взяли под контроль море во многих секторах", – отметил Маломуж.

Отдельно генерал заявил о признаках внутреннего напряжения среди оккупационных структур. По его словам, часть сотрудников российских силовых ведомств якобы покидает полуостров, а представители Черноморского флота перебрасываются в Новороссийск.

"С полуострова уже сбегают сотрудники ФСБ, а это уже признак, что они готовятся к сдаче Крыма. Уехала большая часть работников МВД, которые обеспечивали оккупационный режим. Одни это сделать по рапортам, другие даже без них. Представители Черноморского флота бежали в Новороссийск. Это уже последствия паники. В первую очередь ее чувствуют те, кто глубоко знает ситуацию", – заявил Маломуж.

Маломуж также предположил, что Россия может рассматривать дополнительные меры безопасности в Крыму на фоне повреждения логистических объектов и усиления атак с применением дронов и ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Крым вздрогнул от мощных взрывов: Керченский мост был парализован.

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