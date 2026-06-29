Крым содрогался от взрывов: пожар у Керченского моста, удар по подстанции и блекаут

В ночь на 29 июня временно оккупированный Крым оказался под массированной атакой беспилотников. Взрывы раздались сразу в нескольких городах полуострова, в том числе в Севастополе, Керчи, Феодосии, Армянске и Красноперекопске. По сообщениям местных Telegram-каналов, атака продолжалась и утром, а в небе фиксировали новые группы дронов.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на очевидцев, в Севастополе взрывы были слышны в районе Казачьей бухты и села Орловка. Также сообщалось о работе российских систем ПВО в районе мыса Фиолент. Местные жители отмечали интенсивные пуски ракет с зенитных комплексов, прикрывающих стратегические объекты города, в частности, Балаклавскую ТЭС.

"Слышны пролет дронов в направлении Балаклавской ТЭС, работают мобильные огневые группы", — сообщают подписчики "Крымского ветра".

По предварительным данным, в Бахчисарайском районе была повреждена электроподстанция вблизи села Некрасовка. После взрыва часть населённых пунктов осталась без электроснабжения. Местные ресурсы сообщают о резком отключении света сразу после серии взрывов.

Наиболее интенсивные атаки в Крыму происходили в районе Керчи и Феодосии. После трех часов ночи там раздалось по меньшей мере три мощных взрыва. В сети появилась информация о возможном поражении позиций российских систем ПВО С-300/С-400 вблизи Керчи, однако официального подтверждения этим данным нет.

Некоторые источники также сообщают о пожаре в районе Керченского мостового перехода, где расположены объекты энергетической инфраструктуры. Спутниковые данные NASA FIRMS зафиксировали тепловые аномалии в этом районе.

Тепловые аномалии в районе Керченского мостового перехода. NASA FIRMS

Утром атака дронов продолжилась. В ряде районов полуострова слышали пролет беспилотников в направлении ключевых энергетических объектов, в частности, Балаклавской ТЭС. Российские подразделения ПВО продолжали активную работу мобильных огневых групп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об уничтожении Крымского моста: британская разведка раскрыла план Украины.

Также "Комментарии" писали, что дроны ударили в Крым по стратегическому объекту кафиров.