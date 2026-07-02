Крым погружается во тьму: мощные взрывы и пожары на двух электроподстанциях

В ночь на 2 июля во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. По сообщениям мониторинговых ресурсов, пожары возникли, по меньшей мере, на двух важных электроподстанциях, а взрывы также слышали в районах военных и энергетических объектов вблизи Феодосии, Симферополя и Сакского района.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

Как сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер", в Феодосии за ночь зафиксировали по меньшей мере четыре взрыва. Три из них прозвучали вблизи нефтебазы, а еще один в районе горы Тепе-Оба. Там расположены позиции радиолокационных станций. Окончательные последствия ударов уточняются.

Кроме того, анализ спутниковых снимков, на который ссылается мониторинговая группа, свидетельствует о пожаре подстанции ПС 220 кВ "Донузлав" в Сакском районе. Этот энергетический узел обеспечивает прием и распределение высоковольтной электроэнергии на западе Крыма и является одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры полуострова.

Взрывы в Крыму возле "Митяево"

Еще один пожар, по данным "Крымского ветра", возник на подстанции ПС 110/35/10 кВ "Митяево". Она обеспечивает электроснабжение населенных пунктов региона и связана с солнечной электростанцией "Митяево" мощностью 32 МВт. Мониторинговая группа также предполагает, что причиной возгорания мог стать удар.

Фиксация пожара на подстанции ПС 110/35/10 кВ "Митеево" в Крыму

Кроме этого, около 04:13 сообщалось о мощном взрыве вблизи Симферопольской ГРЭС. Также местные жители сообщали об атаке беспилотников в районе Таврической ТЭС и работе российских систем противовоздушной обороны.

Между тем Министерство обороны РФ заявило, что в период с 20:00 до 07:00 российское ПВО якобы сбило 327 беспилотников над территорией оккупированного Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей и другими регионами России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 30 июня Крым содрогался от взрывов: пожар у Керченского моста, удар по подстанции и блекаут.

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