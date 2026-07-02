Ніхто не міг утримати: Жданов передрік Путіну неминучу катастрофу

Можлива деокупація Криму може стати переломним моментом не лише у війні Росії проти України, а й у політичній долі російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив військовий оглядач, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, саме втрата півострова здатна поставити під загрозу всю систему влади, яку Кремль вибудовував роками.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Олег Жданов в інтерв'ю "Главреду" зазначив, що Крим має для Путіна не лише військове, а й символічне значення. Як пояснює оглядач, саме анексія півострова у 2014 році стала основою політичного образу російського диктатора, як "збирача земель". Однак, на його думку, якщо Росія втратить контроль над Кримом, це поставить під сумнів головний ідеологічний наратив Кремля.

"Ніхто з тих, хто володів Кримом, не міг його утримати, коли починався штурм півострова іншою армією. Така географія Криму, що утримати його неможливо", — заявив Жданов.

За його словами, деокупація Криму фактично позбавить сенсу всю російську агресію проти України. За оцінкою Жданова, для Путіна це стане кінцем у всіх сенсах.

"Для Путіна втрата Криму стане фатальною помилкою, яка загрожує не лише політичною, а й фізичною смертю. Адже якщо ми виб’ємо російські війська з Криму, вся ця війна втратить сенс. Тому втрата Криму стане для нього катастрофою", — прогонзує Жданов.

Водночас полковник звернув увагу, що Кремль продовжує демонструвати впевненість у ситуації на півострові. За його словами, російське керівництво публічно доручає вирішувати господарські питання, від забезпечення Криму паливом до підготовки туристичного сезону, створюючи враження стабільності. На думку Жданова, така риторика покликана підтримувати образ контролю, однак саме ситуація навколо Криму може стати одним із ключових факторів, який визначить майбутнє нинішнього керівництва Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олег Жданов розповів, коли Україна знищить Кримський міст.

Також "Коментарі" писали, що Путін в критичному стані та буде знесений за три роки за прогнозом Заходу.