Никто не мог удержать: Жданов предрек Путину неизбежную катастрофу

Возможная деоккупация Крыма может стать переломным моментом не только в войне России против Украины, но и в политической судьбе российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, именно потеря полуострова способна поставить под угрозу всю систему власти, которую Кремль выстраивал годами.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Олег Жданов в интервью "Главреду" отметил, что Крым имеет для Путина не только военное, но и символическое значение. Как объясняет обозреватель, именно аннексия полуострова в 2014 году стала основой политического образа российского диктатора как "собирателя земель". Однако, по его мнению, если Россия потеряет контроль над Крымом, это подвергнет сомнению главный идеологический нарратив Кремля.

"Никто из владевших Крымом не мог его удержать, когда начинался штурм полуострова другой армией. Такова география Крыма, что удержать его невозможно", — заявил Жданов.

По его словам, деоккупация Крыма фактически лишит смысла всю российскую агрессию против Украины. По оценке Жданова, для Путина это станет концом во всех смыслах.

"Для Путина потеря Крыма станет роковой ошибкой, которая чревата не только политической, но и физической смертью. Ведь если мы выбьем российские войска из Крыма, вся эта война потеряет смысл. Поэтому потеря Крыма станет для него катастрофой", — говорит Жданов.

В то же время, полковник обратил внимание, что Кремль продолжает демонстрировать уверенность в ситуации на полуострове. По его словам, российское руководство публично поручает решать хозяйственные вопросы от обеспечения Крыма топливом до подготовки туристического сезона, создавая впечатление стабильности. По мнению Жданова, такая риторика призвана поддерживать образ контроля, однако именно ситуация вокруг Крыма может стать одним из ключевых факторов, определяющих будущее нынешнего руководства России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олег Жданов рассказал, когда Украина уничтожит Крымский мост.

Также "Комментарии" писали, что Путин в критическом состоянии и будет снесен через три года по прогнозу Запада.