"Чекати ще недовго": експерт приголомшив прогнозом про знищення головної "скрепи" Путіна

Кримський міст і надалі залишається одним із найважливіших логістичних об'єктів для Росії та має особливе символічне значення для Кремля. Водночас Україна продовжує розглядати його як одну з пріоритетних військових цілей. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов.

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За його оцінкою, перспективи ураження мосту безпосередньо залежать від успіхів українських сил у послабленні російської протиповітряної оборони, яка прикриває цей об'єкт із боку окупованого Криму та Краснодарського краю.

"Гадаю, Кримському мосту залишилося недовго. Не виключено, що його зруйнують уже у 2026 році, якщо судити з того, як діє СБУ. А вона, немов бультер’єр, вчепилася в Кримський міст. Центр спеціальних операцій "Альфа" методично знищує засоби ППО навколо нього – як з боку Тамані, так і з боку Керчі", — заявив Жданов.

Експерт наголосив, що саме знищення російських систем ППО створює передумови для можливих подальших ударів по мосту. На його думку, після ослаблення протиповітряного прикриття Україна зможе ефективніше атакувати військові об'єкти в районі Керчі та на підступах до переправи.

Жданов також звернув увагу на особливе ставлення російського керівництва до цього об'єкта.

"У Путіна є дві головні "скрепи" – Москва, навколо якої він уже намагається створити четверте кільце ППО, та Кримський міст. Останній уже можна порівняти з Чорнобаївкою: росіяни не можуть його залишити, бо для Путіна він має майже сакральне значення. Тому вони продовжують стягувати до Криму додаткові засоби ППО, щоб захистити саме міст", — зазначив експерт.

На його переконання, робота зі зниження ефективності російської протиповітряної оборони навколо Кримського мосту вже триває, а будь-яке послаблення захисту цього об'єкта може бути використане для нових ударів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Служба безпеки України повідомила про ураження ангарів із російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. За даними відомства, удар став частиною "40-денної операції впливу на Росію". Саме літаки, що базуються на цьому аеродромі, регулярно використовуються для атак по південних регіонах України. Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.