Це було блискавично: розкрито шокуючий інсайд успіху ударів ЗСУ по ангару у Криму

Служба безпеки України повідомила про ураження ангарів із російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. За даними відомства, удар став частиною "40-денної операції впливу на Росію". Саме літаки, що базуються на цьому аеродромі, регулярно використовуються для атак по південних регіонах України. Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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За його словами, з аеродромів у Криму російська авіація здійснює бойові вильоти для ударів по Херсонській та Запорізькій областях, застосовуючи керовані авіабомби великої дальності.

"Ці винищувачі бомбардують цивільні міста керованими авіабомбами, які летять на відстань 80–100 кілометрів", — зазначив Ступак.

Експерт вважає, що попри регулярні удари України, російська система протиповітряної оборони в окупованому Криму ще не втратила боєздатність повністю. Водночас вона вже зазнала суттєвих втрат і дедалі гірше компенсує пошкодження та нестачу засобів захисту.

Ступак також звернув увагу на оцінки західних аналітиків, які вважають, що Росії вдається лише приблизно компенсувати втрати бойової авіації. Водночас темпи виробництва нових літаків стримуються дефіцитом комплектувальних, технологічними труднощами та іншими обмеженнями.

На його думку, атака по аеродрому "Саки" продемонструвала, що російські військові не були готові до такого розвитку подій. Це, за словами експерта, не дозволило оперативно відреагувати та вберегти авіатехніку від удару.

"Їх заскочили зненацька, і пілоти навіть не встигли піднятися по тривозі, щоб врятувати свої літаки", — підсумував колишній співробітник СБУ.

Як вже писали "Коментарі", головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський висловився щодо ймовірності оголошення нової хвилі мобілізації в Росії. На його думку, Кремль може вдатися до такого рішення лише за умови суттєвого погіршення ситуації для російської армії, а одним із можливих періодів для цього можуть стати події після виборів до Державної думи РФ. Про це генерал повідомив в одному з інтерв'ю, коментуючи можливі подальші кроки російського військово-політичного керівництва.