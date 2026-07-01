Війна в Україні спонукає Путіна до крайнього заходу: озвучено тривожну заяву

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський висловився щодо ймовірності оголошення нової хвилі мобілізації в Росії. На його думку, Кремль може вдатися до такого рішення лише за умови суттєвого погіршення ситуації для російської армії, а одним із можливих періодів для цього можуть стати події після виборів до Державної думи РФ. Про це генерал повідомив в одному з інтерв'ю, коментуючи можливі подальші кроки російського військово-політичного керівництва.

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За словами Сирського, українське командування аналізує всі потенційні сценарії розвитку подій і не виключає жодного варіанту дій з боку противника. Саме тому Сили оборони завчасно готуються до можливих загроз і посилюють заходи реагування на різних напрямках.

"Ми розглядаємо всі можливі варіанти дій ворога, ми готуємося та розглядаємо всі загрозливі напрямки, і ви знаєте, що проводимо низку заходів, які спрямовані для запобігання цим діям", — наголосив головнокомандувач.

Він також зазначив, що російський Генеральний штаб продовжує планувати власні дії, а тому Україна повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій.

Оцінюючи перспективи нової мобілізації в РФ, Сирський закликав не відкидати таку можливість. На його переконання, якщо Кремль і наважиться на цей крок, то лише як на крайній захід після вичерпання інших можливостей поповнення особового складу.

"Я думаю, якщо вони її будуть приводити в крайньому разі, і напевно після виборів", — сказав генерал.

Портал "Коментарі" раніше писав, що на тимчасово окупованій частині Донецької області було зруйновано міст на автомобільній трасі Маріуполь — Донецьк. Цей шлях вважається одним із найважливіших логістичних маршрутів, які російська армія використовує для забезпечення своїх підрозділів на окупованих територіях. Про це повідомляє "Київ 24".