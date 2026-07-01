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Война в Украине побуждает Путина к крайнему меру: озвучено тревожное заявление

Украина постоянно контролирует развитие ситуации и готовится к возможным сценариям действий со стороны противника

1 июля 2026, 12:55
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Клименко Елена

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский высказался о вероятности объявления новой волны мобилизации в России. По его мнению, Кремль может прибегнуть к такому решению только при существенном ухудшении ситуации для российской армии, а одним из возможных периодов для этого могут стать события после выборов в Государственную думу РФ. Об этом генерал сообщил в одном из интервью, комментируя предстоящие шаги российского военно-политического руководства.

Война в Украине побуждает Путина к крайнему меру: озвучено тревожное заявление

Фото: из открытых источников

По словам Сырского, украинское командование анализирует все потенциальные сценарии развития событий и не исключает ни одного варианта действий со стороны противника. Именно поэтому Силы обороны заблаговременно готовятся к возможным угрозам и усиливают меры реагирования по разным направлениям.

"Мы рассматриваем все возможные варианты действий врага, мы готовимся и рассматриваем все угрожающие направления, и вы знаете, что проводим ряд мер, направленных на предотвращение этих действий", — подчеркнул главнокомандующий.

Он также отметил, что российский Генеральный штаб продолжает планировать собственные действия, поэтому Украина должна быть готова к любому развитию событий.

Оценивая перспективы новой мобилизации в РФ, Сырский призвал не исключать такую возможность. По его убеждению, если Кремль и решится на этот шаг, то только как на крайнюю меру после исчерпания других возможностей пополнения личного состава.

"Я думаю, если они ее будут приводить в крайнем случае, и, наверное, после выборов", — сказал генерал.

Портал "Комментарии" ранее писал , что на временно оккупированной части Донецкой области был разрушен мост на автомобильной трассе Мариуполь — Донецк. Этот путь считается одним из важнейших логистических маршрутов, используемых русской армией для обеспечения своих подразделений на оккупированных территориях. Об этом сообщает "Киев 24".



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