"Ждать еще недолго": эксперт ошеломил прогнозом об уничтожении главной "скрепы" Путина

Крымский мост продолжает оставаться одним из важнейших логистических объектов для России и имеет особое символическое значение для Кремля. В то же время, Украина продолжает рассматривать его как одну из приоритетных военных целей. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.

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По его оценке, перспективы поражения моста напрямую зависят от успехов украинских сил в ослаблении российской противовоздушной обороны, прикрывающей этот объект со стороны оккупированного Крыма и Краснодарского края.

"Думаю, Крымскому мосту осталось недолго. Не исключено, что он будет разрушен уже в 2026 году, если судить по тому, как действует СБУ. А она, словно бультерьер, вцепилась в Крымский мост. Центр специальных операций Альфа методически уничтожает средства ПВО вокруг него – как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи", — заявил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что именно уничтожение российских систем ПВО создает предпосылки для возможных последующих ударов по мосту. По его мнению, после ослабления противовоздушного прикрытия Украина сможет более эффективно атаковать военные объекты в районе Керчи и на подступах к переправе.

Жданов также направил внимание на особенное отношение русского управления к этому объекту.

"У Путина есть два главных "скрепа" – Москва, вокруг которой он уже пытается создать четвертое кольцо ПВО, и Крымский мост. Последний уже сравним с Чернобаевкой: россияне не могут его оставить, потому что для Путина он имеет почти сакральное значение. Поэтому они продолжают взимать в Крым дополнительные средства ПВО, чтобы защитить именно мост", – отметил эксперт.

По его убеждению, работа по снижению эффективности российской противовоздушной обороны вокруг Крымского моста продолжается, а любое ослабление защиты этого объекта может быть использовано для новых ударов.

Портал "Комментарии" уже писал, что Служба безопасности Украины сообщила о поражении ангаров с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. По данным ведомства, удар стал частью "40-дневной операции влияния на Россию". Именно самолеты, базирующиеся на этом аэродроме, регулярно используются для атак по южным регионам Украины. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.