Росія масовано атакувала Україну: де було чути серію вибухів

У ніч проти 5 липня російські війська здійснили чергову атаку на Україну. Вибухи пролунали в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, а також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони та вибухи в районі Сум і на Одещині. Найбільших руйнувань зазнали Дніпро та Запоріжжя.

Вибухи в Україні. Фото ілюстративне

Вибухи у Дніпрі

У Дніпрі повітряну тривогу оголосили близько 04:50. За кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російської ракети в напрямку області, після чого в місті пролунали вибухи. Очевидці повідомили про густий дим над одним із районів.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що російський удар припав по одному з підприємств міста. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Вибухи в Запоріжжі

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, російська армія завдала щонайменше п'ять ударів по місту. Під вогнем опинилися житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури.

Найбільших пошкоджень зазнала багатоповерхівка, де вибухом зруйнувало частину стіни з першого по п'ятий поверх. Також пошкоджено автостоянку та припарковані автомобілі.

За попередніми даними, внаслідок атаки поранено трьох людей, серед яких одна дитина. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Вибухи в інших містах

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у Харкові російський безпілотник типу "Молнія" влучив в автозаправну станцію в Індустріальному районі міста. Також моніторингові канали повідомляли про вибухи в районі Сум та на території Одеської області.

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