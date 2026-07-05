Зеленський після розмови з Трампом заявив про шанс закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля та перспективи завершення війни. За словами українського лідера, він бачить "реальну перспективу" досягнення миру за умови збереження рішучої підтримки з боку Сполучених Штатів.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Володимир Зеленський про результати переговорів з президентом США повідомив у своїх соціальних мережах 4 липня. Президент привітав Трампа та американський народ з 250-ю річницею незалежності США, подякував Вашингтону за військову, політичну та гуманітарну допомогу, яку Україна отримує з початку повномасштабної війни.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності", — заявив Зеленський.

За словами президента, під час розмови окрему увагу приділили розвитку подій на полі бою та дипломатичним ініціативам.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", — додав Зеленський.

Таким чином, наступна зустріч Зеленського та Трампа відбудеться на саміті НАТО, який має пройти 7-8 липня в Анкарі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Forbes прогнозує можливе завершення правління Володимира Путіна протягом трьох років.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію ЄС на удар РФ по Києву.