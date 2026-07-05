logo_ukra

BTC/USD

62733

ETH/USD

1760.7

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський після розмови з Трампом заявив про шанс закінчити війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський після розмови з Трампом заявив про шанс закінчити війну

Нова зустріч Зеленського та Трампа відбудеться на саміті НАТО.

5 липня 2026, 07:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля та перспективи завершення війни. За словами українського лідера, він бачить "реальну перспективу" досягнення миру за умови збереження рішучої підтримки з боку Сполучених Штатів.

Зеленський після розмови з Трампом заявив про шанс закінчити війну

Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Володимир Зеленський про результати переговорів з президентом США повідомив у своїх соціальних мережах 4 липня. Президент привітав Трампа та американський народ з 250-ю річницею незалежності США, подякував Вашингтону за військову, політичну та гуманітарну допомогу, яку Україна отримує з початку повномасштабної війни.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності", — заявив Зеленський.

За словами президента, під час розмови окрему увагу приділили розвитку подій на полі бою та дипломатичним ініціативам.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", — додав Зеленський.

Таким чином, наступна зустріч Зеленського та Трампа відбудеться на саміті НАТО, який має пройти 7-8 липня в Анкарі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Forbes прогнозує можливе завершення правління Володимира Путіна протягом трьох років.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію ЄС на удар РФ по Києву.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19790
Теги:

Новини

Всі новини