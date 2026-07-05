Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на фронте, дипломатические усилия и перспективы завершения войны. По словам украинского лидера, он видит "реальную перспективу" достижения мира при сохранении решительной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский о результатах переговоров с президентом США уведомил в своих социальных сетях 4 июля. Президент поздравил Трампа и американский народ с 250-летием независимости США, поблагодарил Вашингтон за военную, политическую и гуманитарную помощь, которую Украина получает с начала полномасштабной войны.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от "джавелинов" и "петриотов" до политической поддержки, и очень ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости", — заявил Зеленский.

По словам президента, во время разговора особое внимание было уделено развитию событий на поле боя и дипломатическим инициативам.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет решать. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", — добавил Зеленский.

Следующая встреча Зеленского и Трампа состоится на саммите НАТО, который должен пройти 7-8 июля в Анкаре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Forbes прогнозирует возможное завершение правления российского диктатора Владимира Путина в течение трех лет.

Также "Комментарии" писали о первой реакции ЕС на удар РФ по Киеву.