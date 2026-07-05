logo

BTC/USD

62733

ETH/USD

1760.7

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну

Новая встреча Зеленского и Трампа состоится на саммите НАТО.

5 июля 2026, 07:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на фронте, дипломатические усилия и перспективы завершения войны. По словам украинского лидера, он видит "реальную перспективу" достижения мира при сохранении решительной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский о результатах переговоров с президентом США уведомил в своих социальных сетях 4 июля. Президент поздравил Трампа и американский народ с 250-летием независимости США, поблагодарил Вашингтон за военную, политическую и гуманитарную помощь, которую Украина получает с начала полномасштабной войны.

"Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от "джавелинов" и "петриотов" до политической поддержки, и очень ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости", — заявил Зеленский.

По словам президента, во время разговора особое внимание было уделено развитию событий на поле боя и дипломатическим инициативам.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет решать. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", — добавил Зеленский.

Следующая встреча Зеленского и Трампа состоится на саммите НАТО, который должен пройти 7-8 июля в Анкаре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Forbes прогнозирует возможное завершение правления российского диктатора Владимира Путина в течение трех лет.

Также "Комментарии" писали о первой реакции ЕС на удар РФ по Киеву.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19790
Теги:

Новости

Все новости