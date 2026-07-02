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"Покарання вже сьогодні": з'явилася перша реакція ЄС на удар РФ по Києву

Кая Каллас відреагувала на російський удар по Києву та заявила про підготовку нових санкцій проти Росії.

2 липня 2026, 10:45
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Slava Kot

Після чергової масштабної комбінованої атаки Росії по Києву Європейський Союз заявив про намір посилити тиск на Кремль. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що вже найближчим часом запропонує новий пакет санкцій проти структур, які підтримують російську військову машину.

"Покарання вже сьогодні": з'явилася перша реакція ЄС на удар РФ по Києву

Кая Каллас. Фото з відкритих джерел

Кая Каллас у соціальній мережі X відреагувала на масовану атаку РФ по Україні в ніч на 2 липня. За її словами, одних лише міжнародних заяв із засудженням російських ударів вже недостатньо, щоб зупинити удари на українські міста.

"Лише слова засудження не зупинять атак на Київ. Тільки стале військове сприяння Україні та посилений тиск на Москву можуть це зробити", — наголосила Каллас.

Вона також нагадала, що цього тижня Європейський Союз розпочав виплати в межах кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро, спрямованої на зміцнення обороноздатності України.

"Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти додаткових суб’єктів, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії, у відповідь на ці удари. Чим більше Москва атакує цивільних, тим більше санкцій має бути запроваджено. Ми продовжуємо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", — заявила Каллас.

Крім того, Каллас подякувала співробітникам представництва ЄС в Україні, які продовжують працювати попри небезпеку та складну безпекову ситуацію.

Нагадаємо, внаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 2 липня загинули щонайменше 13 людей. У столиці були пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та інші споруди.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву.

Також "Коментарі" писали, що українські дрони підпалили один з найбільших НПЗ.



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Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2072571581348429995
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