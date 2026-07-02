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Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву: що заявили

Міноборони РФ назвало масований удар по Києву "відповіддю" та заявило про ураження військових об'єктів.

2 липня 2026, 08:15
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Slava Kot

Міністерство оборони Росії прокоментувало масований удар по Україні в ніч на 2 липня та назвало його "відповіддю" на нібито "терористичні атаки київського режиму". Попри численні руйнування житлових будинків і загибель цивільних у Києві, російське військове відомство традиційно заявило, що ціллю були нібито виключно об'єкти військової інфраструктури.

Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву: що заявили

Удар РФ по житловому будинку в Києві. Фото: ДСНС

Після того, як у Києві прозвучали відбої сирен повітряної тривоги через атаку РФ, російське відомство опублікувало повідомлення про удари по Україні.

"Збройними Силами Російської Федерації у відповідь на терористичні атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру на території Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами, внаслідок якого вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу у місті Києві та Київській області", — відреагували в Міноборони РФ.

Крім ударів по Києву, у російському відомстві також заявили, що атакували "інфраструктуру військових аеродромів" у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях.

Однак офіційна інформація української влади свідчить про масштабні наслідки атаки РФ саме для цивільної інфраструктури столиці. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок обстрілу пошкодження та руйнування зафіксовано більш ніж на 30 локаціях у всіх районах Києва. Серед пошкоджених об'єктів опинилися багатоповерхові житлові будинки, приватні оселі та інші цивільні споруди. Зокрема, руйнувань зазнали дві п'ятиповерхівки, семиповерховий, дев'ятиповерховий і шістнадцятиповерховий житлові будинки.

Станом на останні офіційні дані відомо про дев'ятьох загиблих. Рятувальні служби продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть залишатися під уламками.

Раніше портал "Коментарі" детальніше повідомляв про атаку РФ на Київ.

Також "Коментарі" писали, що росіяни в паніці після атаки дронів на Пензу.



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