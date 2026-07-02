Минобороны РФ цинично отреагировало на удары по Киеву: что заявили

Министерство обороны России прокомментировало массированный удар по Украине в ночь на 2 июля и назвало его "ответом" на якобы "террористические атаки киевского режима". Несмотря на многочисленные разрушения жилых домов и гибель гражданских в Киеве, российское военное ведомство традиционно заявило, что целью были якобы исключительно объекты военной инфраструктуры.

Удар РФ по жилому дому в Киеве. Фото: ГСЧС

После того как в Киеве прозвучали отбои сирен воздушной тревоги из-за атаки РФ, российское ведомство опубликовало сообщение об ударах по Украине.

" Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области", — отреагировали в Минобороны РФ.

Кроме ударов по Киеву, в российском ведомстве также заявили, что атаковали "инфраструктуру военных аэродромов" в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Однако официальная информация украинских властей свидетельствует о масштабных последствиях атаки РФ именно для гражданской инфраструктуры столицы. По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате обстрела повреждения и разрушения зафиксировано более чем на 30 локациях во всех районах Киева. Среди поврежденных объектов оказались многоэтажные жилые дома, частные дома и другие гражданские постройки. В частности, разрушения получили две пятиэтажки, семиэтажный, девятиэтажный и шестнадцатиэтажный жилые дома.

По состоянию на последние официальные данные известно о девяти погибших. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обломками.

Ранее портал "Комментарии" подробнее сообщал об атаке РФ на Киев.

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