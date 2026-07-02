"Наказание уже сегодня": появилась первая реакция ЕС на удар РФ по Киеву

После очередной масштабной комбинированной атаки России по Киеву, Европейский Союз заявил о намерении усилить давление на Кремль. Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что уже в ближайшее время предложит новый пакет санкций против структур, поддерживающих российскую военную машину.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас в социальной сети X отреагировала на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 2 июля. По ее словам, одних международных заявлений с осуждением российских ударов уже недостаточно, чтобы остановить удары на украинские города.

"Лишь слова осуждения не остановят атак на Киев. Только постоянное военное содействие Украине и усиленное давление на Москву могут это сделать", — подчеркнула Каллас.

Она также напомнила, что на этой неделе Европейский Союз приступил к выплатам в рамках кредитной программы объемом 90 миллиардов евро, направленной на укрепление обороноспособности Украины.

"Сегодня я предложу ввести санкции против дополнительных субъектов, поддерживающих военно-промышленный комплекс России, в ответ на эти удары. Чем больше Москва атакует гражданских, тем больше санкций должно быть введено. Мы продолжаем повышать цену, пока Россия не поймет, что не может победить", — заявила Каллас.

Кроме того, Каллас поблагодарила сотрудников представительства ЕС в Украине, которые продолжают работать, несмотря на опасность и сложную ситуацию.

Напомним, в результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля погибли по меньшей мере 13 человек. В столице были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и другие постройки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ цинично отреагировало на удары по Киеву.

Также "Комментарии" писали, что украинские дроны подожгли один из самых больших НПЗ.