"Наказание уже сегодня": появилась первая реакция ЕС на удар РФ по Киеву

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Slava Kot
После очередной масштабной комбинированной атаки России по Киеву, Европейский Союз заявил о намерении усилить давление на Кремль. Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что уже в ближайшее время предложит новый пакет санкций против структур, поддерживающих российскую военную машину.
Кая Каллас. Фото из открытых источников
Кая Каллас в социальной сети X отреагировала на массированную атаку РФ по Украине в ночь на 2 июля. По ее словам, одних международных заявлений с осуждением российских ударов уже недостаточно, чтобы остановить удары на украинские города.
Она также напомнила, что на этой неделе Европейский Союз приступил к выплатам в рамках кредитной программы объемом 90 миллиардов евро, направленной на укрепление обороноспособности Украины.
Кроме того, Каллас поблагодарила сотрудников представительства ЕС в Украине, которые продолжают работать, несмотря на опасность и сложную ситуацию.
Напомним, в результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля погибли по меньшей мере 13 человек. В столице были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и другие постройки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ цинично отреагировало на удары по Киеву.
Также "Комментарии" писали, что украинские дроны подожгли один из самых больших НПЗ.