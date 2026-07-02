Потужні вибухи в РФ: українські дрони підпалили один з найбільших НПЗ

У російському місті Кстово Нижньогородської області вночі 2 липня пролунала серія вибухів. За повідомленнями російських Telegram-каналів та українських моніторингових ресурсів, під удар безпілотників міг потрапити нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез", яким є одним з найбільших підприємств паливної галузі Росії.

Вибухи на НПЗ в Кстово. Фото з відкритих джерел

2 липня у соціальних мережах оприлюднили фото та відео, на яких видно густий чорний дим над територією підприємства "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". За інформацією Telegram-каналу Exilenova+, після атаки на території НПЗ виникла пожежа. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень російська влада наразі не надала.

Підприємство розташоване приблизно за 800 кілометрів від українського кордону. Це вже щонайменше восьма атака безпілотників на цей завод від початку повномасштабної війни.

"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод, введений в експлуатацію ще у 1958 році, входить до структури компанії "Лукойл" та щороку переробляє від 15 до 17 мільйонів тонн нафти. Сировина надходить із Західного Сибіру та Татарстану двома магістральними нафтопроводами.

Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, серед яких бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мастила та бітум. Завдяки значним виробничим потужностям завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом багатьох російських регіонів.

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