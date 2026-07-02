Мощные взрывы в РФ: украинские дроны подожгли один из самых больших НПЗ

В российском городе Кстово Нижегородской области в ночь на 2 июля прозвучала серия взрывов. По сообщениям российских Telegram-каналов и украинских мониторинговых ресурсов, под удар беспилотников мог попасть нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который является одним из крупнейших предприятий топливной отрасли России.

Взрывы на НПЗ в Кстово. Фото из открытых источников

2 июля в социальных сетях обнародовали фото и видео, на которых виден густой черный дым над территорией предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". По информации Telegram-канала Exilenova, после атаки на территории НПЗ возник пожар. Официальную информацию о масштабах повреждений российские власти пока не предоставили.

Предприятие расположено примерно в 800 километрах от украинской границы. Это уже не менее восьмая атака беспилотников на этот завод с начала полномасштабной войны.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод, введенный в эксплуатацию еще в 1958 году, входит в структуру компании "ЛУКойл" и ежегодно перерабатывает от 15 до 17 миллионов тонн нефти. Сырье поступает из Западной Сибири и Татарстана по двум магистральным нефтепроводам.

Предприятие производит широкий спектр нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и битум. Благодаря значительным производственным мощностям завод играет немаловажную роль в обеспечении топливом многих российских регионов.

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