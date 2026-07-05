Россия массированно атаковала Украину: где было слышно серию взрывов

В ночь на 5 июля российские войска совершили очередную атаку на Украину. Взрывы прогремели в Днепре, Запорожье, Харькове, а также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны и взрывах в районе Сум и Одесской области. Наибольшие разрушения получили Днепр и Запорожье.

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Взрывы в Днепре

В Днепре воздушную тревогу объявили около 4:50. Через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили о движении российской ракеты в направлении области, после чего в городе раздались взрывы. Очевидцы сообщили о густом дыме над одним из районов.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что российский удар пришелся по одному из предприятий города. Информацию о возможных пострадавших уточняют.

Взрывы в Запорожье

По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, российская армия нанесла по меньшей мере пять ударов по городу. Под огнем оказались жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.

Наибольшие повреждения получила многоэтажка, где взрывом разрушило часть стены с первого по пятый этаж. Также повреждены автостоянка и припаркованные автомобили.

По предварительным данным, в результате атаки ранены три человека, среди которых один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Взрывы в других городах

По информации городского головы Игоря Терехова, в Харькове российский беспилотник типа "Молния" попал в автозаправочную станцию в Индустриальном районе города. Также мониторинговые каналы сообщали о взрывах в районе Сум и Одесской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что в МИД России цинично ответили Кличко об обстреле Киева.