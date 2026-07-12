У росіян палає: після атаки дронів горить гігантський НПЗ РФ (ФОТО)

Уранці 12 липня безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Після серії вибухів на території підприємства виникла масштабна пожежа, а в соціальних мережах почали поширюватися відео та фото з густим чорним димом, що здіймався над промисловим об'єктом.

У Росії горить Сизранський НПЗ. Фото з відкритих джерел

За інформацією російської влади, близько 03:00 у Самарській області було оголошено загрозу атаки безпілотників. Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив факт небезпеки, однак подробиць не навів. Уже близько п'ятої ранку жителі Сизрані повідомили про вибухи, після чого в мережі з'явилися кадри пожежі на території підприємства.

Аналітики Telegram-каналу Dnipro Osint припускають, що під удар могла потрапити установка первинної переробки нафти АВТ-5 на Сизранському НПЗ. Саме вона вважається одним із головних технологічних вузлів підприємства, адже забезпечує базовий цикл переробки сировини.

Сизранський НПЗ у Росії атакували дрони

Пожежа після атаки на Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ входить до структури компанії "Роснефть" та належить до найбільших нафтопереробних підприємств регіону. Його проєктна потужність становить до 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум і скраплений газ.

За даними відкритих джерел, продукція підприємства використовується не лише для цивільних потреб, а й забезпечує паливом військову логістику Росії, зокрема авіаційні підрозділи та військові частини Центрального і Південного військових округів.

Сизранський НПЗ розташований більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону. Це вже не перший удар по підприємству: наприкінці травня завод також зазнав атаки безпілотників, після якої була пошкоджена одна з установок первинної переробки нафти, що призвело до тимчасового припинення роботи підприємства.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дрони атакували один із найбільших НПЗ РФ у глибокому тилу.

Також "Коментарі" писали про вибухи в Росії, після яких палав Ярославський НПЗ.