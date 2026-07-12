У россиян пылает: после атаки дронов горит гигантский НПЗ РФ (ФОТО)

Утром 12 июля беспилотники атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области России. После серии взрывов на территории предприятия возник масштабный пожар, а в социальных сетях стали распространяться видео и фото с густым черным дымом, поднимающимся над промышленным объектом.

В России горит Сызранский НПЗ. Фото из открытых источников

По информации российских властей, около 03:00 в Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил факт опасности, однако подробности не привел. Уже около пяти утра жители Сызрани сообщили о взрывах, после чего в сети появились кадры пожара на территории предприятия.

Аналитики Telegram-канала Dnipro Osint предполагают, что под удар могла попасть установка первичной переработки нефти АВТ-5 на Сызранском НПЗ. Именно он считается одним из главных технологических узлов предприятия, ведь обеспечивает базовый цикл переработки сырья.

Сызранский НПЗ в России атаковали дроны

Пожар после атаки на Сызранский НПЗ

Сызранский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона. Его проектная мощность составляет до 8,9 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут, битум и сжиженный газ.

По данным открытых источников, продукция предприятия используется не только для гражданских нужд, но и обеспечивает топливом военную логистику России, в частности, авиационные подразделения и воинские части Центрального и Южного военных округов.

Сызранский НПЗ расположен более чем в 800 километрах от украинской границы. Это уже не первый удар по предприятию: в конце мая завод также подвергся атаке беспилотников, после которой была повреждена одна из установок первичной переработки нефти, что привело к временному прекращению работы предприятия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РФ в глубоком тылу.

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