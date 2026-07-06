logo_ukra

BTC/USD

63066

ETH/USD

1772.9

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія здригалася від потужних вибухів: у РФ палає Ярославський НПЗ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія здригалася від потужних вибухів: у РФ палає Ярославський НПЗ

У Ярославлі безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Славнефть-ЯНОС"

6 липня 2026, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У російському Ярославлі в ніч на 6 липня пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих жителів і Telegram-каналів, під ударом безпілотників опинився Ново-Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС", яке є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Росія здригалася від потужних вибухів: у РФ палає Ярославський НПЗ

НПЗ в Ярославлі після атаки. Фото з відкритих джерел

Перші повідомлення про атаку по НПЗ в Ярославлі почали з'являтися після четвертої години ранку. Очевидці заявляли про кілька вибухів на території підприємства, після чого над заводом здійнявся густий дим. У мережі також опублікували фото та відео, на яких видно наслідки удару.

Інформацію про займання побічно підтверджують дані сервісу NASA FIRMS, який фіксує осередки пожеж із супутників. За даними російських ресурсів, після атаки було тимчасово обмежено рух транспорту на виїзді з Ярославля у напрямку Москви для ліквідації наслідків інциденту.

Росія здригалася від потужних вибухів: у РФ палає Ярославський НПЗ - фото 2

Дрони атакували Ярославський НПЗ

Росія здригалася від потужних вибухів: у РФ палає Ярославський НПЗ - фото 2

Атака на Ярославський НПЗ

"Славнефть-ЯНОС" входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його проєктна потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти, які мають важливе значення для забезпечення транспортної та військової логістики РФ.

Це вже не перший випадок, коли Ярославський НПЗ стає ціллю атак. У травні та червні російська влада й місцеві жителі неодноразово повідомляли про удари безпілотників по НПЗ в Ярославлі. Зокрема, наприкінці травня після аналогічної атаки на території підприємства також виникла пожежа, а рух у напрямку Москви тимчасово перекривали. До цього моменту, остання атака на Ярославський НПЗ була 28 червня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна створила секретний батальйон для ударів по Москві.

Також "Коментарі" писали, як закінчиться війна в Україні: залишилося лише два з п’яти сценаріїв.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини