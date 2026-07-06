Росія здригалася від потужних вибухів: у РФ палає Ярославський НПЗ

У російському Ярославлі в ніч на 6 липня пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих жителів і Telegram-каналів, під ударом безпілотників опинився Ново-Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС", яке є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

НПЗ в Ярославлі після атаки. Фото з відкритих джерел

Перші повідомлення про атаку по НПЗ в Ярославлі почали з'являтися після четвертої години ранку. Очевидці заявляли про кілька вибухів на території підприємства, після чого над заводом здійнявся густий дим. У мережі також опублікували фото та відео, на яких видно наслідки удару.

Інформацію про займання побічно підтверджують дані сервісу NASA FIRMS, який фіксує осередки пожеж із супутників. За даними російських ресурсів, після атаки було тимчасово обмежено рух транспорту на виїзді з Ярославля у напрямку Москви для ліквідації наслідків інциденту.

Дрони атакували Ярославський НПЗ

Атака на Ярославський НПЗ

"Славнефть-ЯНОС" входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його проєктна потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також інші нафтопродукти, які мають важливе значення для забезпечення транспортної та військової логістики РФ.

Це вже не перший випадок, коли Ярославський НПЗ стає ціллю атак. У травні та червні російська влада й місцеві жителі неодноразово повідомляли про удари безпілотників по НПЗ в Ярославлі. Зокрема, наприкінці травня після аналогічної атаки на території підприємства також виникла пожежа, а рух у напрямку Москви тимчасово перекривали. До цього моменту, остання атака на Ярославський НПЗ була 28 червня.

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