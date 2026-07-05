Як закінчиться війна в Україні: залишилося лише два з п’яти сценаріїв

Після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни кількість можливих сценаріїв її завершення суттєво скоротилася. Якщо на початку російського вторгнення експерти розглядали п'ять варіантів закінчення війни, то зараз, на думку міжнародного переговорника Майкла Макартура, залишилися лише два. Про це він пише у колонці для Kyiv Post.

Як закінчиться війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Майкл Макартур пояснює, що війни зазвичай завершуються одним з п'яти способів: завоюванням, офіційною капітуляцією, фактичною капітуляцією, виведенням військ або мирною угодою, досягнутою шляхом переговорів.

Однак переговорник наголошує, що у випадку війни в Україні перші три сценарії втратили актуальність. Росії не вдалося завоювати країну, а Україна довела, що не готова прийняти капітуляцію у формальній чи фактичній формі.

"Таким чином, двома варіантами припинення війни, що залишилися, є або виведення військ – тобто одностороннє рішення Росії припинити бойові дії проти України, або врегулювання шляхом переговорів. Можливі обидва варіанти", – пише Макартур.

Експерт зазначає, що Кремль теоретично може оголосити про досягнення цілей "спеціальної військової операції" й перейти до утримання вже окупованих територій. За його словами, такий сценарій поставить Україну перед складним вибором: погодитися з тимчасовою окупацією чи продовжувати боротьбу за звільнення своїх земель.

Інший шлях, який описує Макартур, полягає у переговорах. Водночас експерт наголошує, що Київ не повинен повертатися до умов, які обговорювалися раніше. Відтоді ситуація на полі бою змінилася, а українські удари по російській території посилили переговорні позиції України.

"Всеосяжна тимчасова мирна угода, така як перемир’я або "угода про постійне припинення бойових дій", як і раніше, залишається найкращим варіантом, оскільки вона може закласти основу для міцного миру без поступки суверенної території Росії. Крім того, зараз час на боці Києва, і йому слід розробити ретельно продуману угоду, а не поспішати з її укладенням, підлаштовуючись під уподобання третіх сторін", — йдеться в статті.

Водночас Kyiv Post попереджає про ризик затяжної війни. Історія знає чимало прикладів, коли держави роками продовжували бойові дії, сподіваючись змінити ситуацію на свою користь, зокрема Радянський Союз залишався в Афганістані майже 10 років, а Сполучені Штати – 20. Макартур вважає, що саме тому Україна має використовувати свій нинішній переговорний потенціал виважено й без поспіху.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський після розмови з Трампом заявив про шанс закінчити війну.

Також "Коментарі" писали, що в США розкрили реальні плани Путіна: які території України хоче захопити Кремль.