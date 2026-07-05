У США розкрили реальні плани Путіна: які території України хоче захопити Кремль

Російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності згортати війну проти України та продовжує розраховувати на захоплення нових українських територій. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) після аналізу останніх заяв Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW звернули увагу на зустріч Путіна з російськими військовими командирами 3 липня, під час якої глава Кремля вкотре заявив про необхідність створення "буферної зони" вздовж російського кордону. За словами командувача угруповання військ РФ Євгена Нікіфорова, російські війська нібито мають просуватися в Сумській та Харківській областях для захисту прикордонних регіонів Росії.

Однак в ISW наголошують, що це пояснення не витримує критики. Україна завдає ударів по військових об'єктах у Росії за допомогою далекобійних дронів і ракет, тому розширення окупованої території не здатне усунути цю загрозу.

Більше того, під час зустрічі Путін назвав райони, де планує створити "буферну зону", "історично російськими землями". На думку аналітиків, така риторика свідчить, що Кремль прагне не лише військової безпеки, а й подальшої окупації українських територій за межами вже захоплених районів Донецької та Луганської областей.

У звіті також зазначається, що схожі заяви зробив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він припустив, що "буферна зона" має охопити частини Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, хоча російські війська не мають там суттєвих успіхів.

"ISW раніше оцінювала, що так звана "буферна зона" є розпливчастою та недосяжною метою для російських військ, темпи просування яких знижуються, доки існує незалежна Україна, здатна воювати", — пишуть аналітики.

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль використовує українські удари по території Росії як інформаційний привід для виправдання подальшої ескалації війни. Водночас Путін продовжує критикувати західну підтримку України, намагаючись послабити міжнародну допомогу Києву.

"Путін також розкритикував підтримку Європою ударних кампаній України, що, ймовірно, стримає західних партнерів України від спонсорування українських інновацій у сфері безпілотників та ракет і змусить Україну капітулювати — єдиний сценарій, який здійснить фантазії Путіна реальністю", — йдеться у звіті ISW.

На думку американських аналітиків, кінцева мета Путіна залишається незмінною — змусити Україну до капітуляції.

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