В США раскрыли реальные планы Путина: какие территории Украины хочет захватить Кремль

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовность сворачивать войну против Украины и продолжает рассчитывать на захват новых украинских территорий. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) после анализа последних заявлений Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW обратили внимание на встречу Путина с российскими военными командирами 3 июля, во время которой глава Кремля в который раз заявил о необходимости создания "буферной зоны" вдоль российской границы. По словам командующего группировкой войск РФ Евгения Никифорова, российские войска якобы должны продвигаться в Сумской и Харьковской областях для защиты приграничных регионов России.

Однако в ISW отмечают, что это объяснение не выдерживает критики. Украина наносит удары по военным объектам в России с помощью дальнобойных дронов и ракет, поэтому расширение оккупированной территории не способно устранить эту угрозу.

Более того, во время встречи Путин назвал районы, где планирует создать "буферную зону", "исторически русскими землями". По мнению аналитиков, такая риторика свидетельствует, что Кремль стремится не только к военной безопасности, но и к дальнейшей оккупации украинских территорий за пределами уже захваченных районов Донецкой и Луганской областей.

В отчете также отмечается, что схожие заявления сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он предположил, что "буферная зона" должна охватить части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, хотя российские войска не имеют существенных успехов.

"ISW ранее оценивала, что так называемая "буферная зона" является расплывчатой и недостижимой целью для российских войск, темпы продвижения которых снижаются до тех пор, пока существует независимая Украина, способная воевать", — пишут аналитики.

В Институте изучения войны считают, что Кремль использует украинские удары по территории России в качестве информационного повода для оправдания дальнейшей эскалации войны. В то же время, Путин продолжает критиковать западную поддержку Украины, пытаясь ослабить международную помощь Киеву.

"Путин также подверг критике поддержку Европой ударных кампаний Украины, что, вероятно, удержит западных партнеров Украины от спонсирования украинских инноваций в сфере беспилотников и ракет и заставит Украину капитулировать — единственный сценарий, который осуществит фантазии Путина реальностью", — говорится в отчете ISW.

По мнению американских аналитиков, конечная цель Путина остается неизменной – принудить Украину к капитуляции.

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