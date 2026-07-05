У США розкрили брехню Путіна: як Кремль перебільшив успіхи наступу Росії

Російський диктатор Володимир Путін використав публічну зустріч із вищим військовим командуванням для формування образу масштабних успіхів російської армії в Україні. Однак аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що більшість озвучених Кремлем цифр та тверджень не відповідають реальній ситуації на полі бою.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків ISW, Путін і російські генерали значно перебільшили масштаби територіальних здобутків армії РФ. Зокрема, російський диктатор заявив, що з початку 2026 року війська РФ нібито захопили 133 населені пункти та понад 3 тисячі квадратних кілометрів території України.

Однак, Інститут вивчення війни на основі відкритих джерел і геолокаційних даних встановив, що підтверджене просування російських військ є значно скромнішим. За підрахунками аналітиків, із початку року Росія змогла захопити або частково зайти до 64 населених пунктів, а площа підтверджених територіальних змін становить близько 622 квадратних кілометрів, тобто у кілька разів менше, ніж говорить Путін.

Окрему увагу в ISW приділили заявам Кремля про нібито захоплення Костянтинівки в Донецькій області. Аналітики зазначають, що не мають доказів повного контролю російських військ над містом. Українська влада та військове командування спростували ці твердження. Крім того, доступні геолокаційні матеріали не підтверджують заяви Москви.

Аналітики наголошують, що російські військові регулярно поширюють відео з окремими групами солдатів, які встановлюють прапори в різних районах міста. Однак такі кадри не є доказом контролю над населеним пунктом, адже не демонструють утримання позицій чи стабільної присутності військ.

На думку ISW, подібні заяви Кремля є частиною інформаційної кампанії, покликаної створити враження неминучої перемоги Росії та деморалізувати українське суспільство й міжнародних партнерів Києва.

"Путін та інші російські чиновники використовують нібито захоплення Костянтинівки, щоб стверджувати, що Фортечний пояс та решта Донецької області неминуче впадуть", — йдеться у звіті.

Аналітики також звернули увагу, що навіть у разі захоплення Костянтинівки це не гарантуватиме Росії швидкого прориву української оборони в Донецькій області. В ISW вважають, що літня наступальна кампанія РФ поки не принесла оперативно значущих результатів, а російська армія продовжує зазнавати значних втрат заради мінімального просування.

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