В США раскрыли ложь Путина: как Кремль преувеличил успехи наступления России

Российский диктатор Владимир Путин использовал публичную встречу с высшим военным командованием по формированию образа масштабных успехов российской армии в Украине. Однако аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что большинство озвученных Кремлем цифр и утверждений не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По оценке аналитиков ISW, Путин и российские генералы значительно преувеличили масштабы территориальных достижений армии РФ. В частности, российский диктатор заявил, что с начала 2026 года войска РФ якобы захватили 133 населенных пункта и более 3 тысяч квадратных километров территории Украины.

Однако Институт изучения войны на основе открытых источников и геолокационных данных установил, что подтвержденное продвижение российских войск значительно скромнее. По подсчетам аналитиков, с начала года Россия смогла захватить или частично зайти в 64 населенных пункта, а площадь подтвержденных территориальных изменений составляет около 622 квадратных километров, то есть в несколько раз меньше, чем говорит Путин.

Отдельное внимание в ISW уделили заявлениям Кремля о якобы захвате Константиновки в Донецкой области. Аналитики отмечают, что нет доказательств полного контроля российских войск над городом. Украинские власти и военное командование опровергли эти утверждения. Кроме того, доступные геолокационные материалы не подтверждают заявления Москвы.

Аналитики подчеркивают, что российские военные регулярно распространяют видео с отдельными группами солдат, устанавливающих флаги в разных районах города. Однако такие кадры не являются доказательством контроля над населенным пунктом, поскольку не демонстрируют удержание позиций или стабильное присутствие войск.

По мнению ISW, подобные заявления Кремля являются частью информационной кампании, которая призвана создать впечатление неизбежной победы России и деморализовать украинское общество и международных партнеров Киева.

"Путин и другие российские чиновники используют якобы захват Константиновки, чтобы утверждать, что Крепостной пояс и остальная Донецкая область неизбежно упадут", — говорится в отчете.

Аналитики также обратили внимание, что даже в случае захвата Константиновки это не гарантирует России быстрого прорыва украинской обороны в Донецкой области. В ISW считают, что летняя наступательная кампания РФ пока не принесла оперативно значимых результатов, а российская армия продолжает нести значительные потери ради минимального продвижения.

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