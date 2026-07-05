Как закончится война в Украине: осталось всего два из пяти сценариев

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Slava Kot
После более чем четырех лет полномасштабной войны количество возможных сценариев ее завершения существенно сократилось. Если в начале российского вторжения эксперты рассматривали пять вариантов окончания войны, то сейчас, по мнению международного переговорщика Майкла Макартура, их осталось всего два. Об этом он пишет в колонке Kyiv Post.
Как закончится война. Фото из открытых источников
Майкл Макартур объясняет, что войны обычно завершаются одним из пяти способов: завоеванием, официальной капитуляцией, фактической капитуляцией, выводом войск или мирным соглашением, достигнутым путем переговоров.
Однако переговорщик отмечает, что в случае войны в Украине первые три сценария утратили актуальность. России не удалось завоевать страну, а Украина доказала, что не готова принять капитуляцию в формальной или фактической форме.
Эксперт отмечает, что Кремль теоретически может объявить о достижении целей специальной военной операции и перейти к содержанию уже оккупированных территорий. По его словам, такой сценарий поставит Украину перед сложным выбором: согласиться с временной оккупацией или продолжать борьбу за освобождение своих земель.
Другой путь, описываемый Макартуром, заключается в переговорах. В то же время эксперт подчеркивает, что Киев не должен возвращаться к ранее обсуждаемым условиям. С этого момента ситуация на поле боя изменилась, а украинские удары по российской территории усилили переговорные позиции Украины.
В то же время Kyiv Post предупреждает о риске затяжной войны. История знает немало примеров, когда государства годами продолжали боевые действия, надеясь изменить ситуацию в свою пользу, в частности, Советский Союз оставался в Афганистане почти 10 лет, а Соединенные Штаты – 20. Макартур считает, что именно поэтому Украина должна использовать свой нынешний переговорный потенциал взвешенно и без спешки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну.
Также "Комментарии" писали, что в США раскрыли реальные планы Путина : какие территории Украины хочет захватить Кремль.