Как закончится война в Украине: осталось всего два из пяти сценариев

После более чем четырех лет полномасштабной войны количество возможных сценариев ее завершения существенно сократилось. Если в начале российского вторжения эксперты рассматривали пять вариантов окончания войны, то сейчас, по мнению международного переговорщика Майкла Макартура, их осталось всего два. Об этом он пишет в колонке Kyiv Post.

Как закончится война. Фото из открытых источников

Майкл Макартур объясняет, что войны обычно завершаются одним из пяти способов: завоеванием, официальной капитуляцией, фактической капитуляцией, выводом войск или мирным соглашением, достигнутым путем переговоров.

Однако переговорщик отмечает, что в случае войны в Украине первые три сценария утратили актуальность. России не удалось завоевать страну, а Украина доказала, что не готова принять капитуляцию в формальной или фактической форме.

"Таким образом, двумя оставшимися вариантами прекращения войны являются либо вывод войск – то есть одностороннее решение России прекратить боевые действия против Украины, либо урегулирование путем переговоров. Возможны оба варианта", – пишет Макартур.

Эксперт отмечает, что Кремль теоретически может объявить о достижении целей специальной военной операции и перейти к содержанию уже оккупированных территорий. По его словам, такой сценарий поставит Украину перед сложным выбором: согласиться с временной оккупацией или продолжать борьбу за освобождение своих земель.

Другой путь, описываемый Макартуром, заключается в переговорах. В то же время эксперт подчеркивает, что Киев не должен возвращаться к ранее обсуждаемым условиям. С этого момента ситуация на поле боя изменилась, а украинские удары по российской территории усилили переговорные позиции Украины.

"Всеобъемлющее временное мирное соглашение, такое как перемирие или "соглашение о постоянном прекращении боевых действий" по-прежнему остается наилучшим вариантом, поскольку оно может заложить основу для крепкого мира без уступки суверенной территории России. Кроме того, сейчас время на стороне Киева, и ему следует разработать тщательно продуманное соглашение, предпочтения третьих сторон", — говорится в статье.

В то же время Kyiv Post предупреждает о риске затяжной войны. История знает немало примеров, когда государства годами продолжали боевые действия, надеясь изменить ситуацию в свою пользу, в частности, Советский Союз оставался в Афганистане почти 10 лет, а Соединенные Штаты – 20. Макартур считает, что именно поэтому Украина должна использовать свой нынешний переговорный потенциал взвешенно и без спешки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну.

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