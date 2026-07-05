Жах для Кремля: Україна створила секретний батальйон для ударів по Москві

Український батальйон безпілотних систем Kairos, який входить до складу 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", виконує спеціальні операції з ударів по глибокому тилу Росії, включно зі столицею РФ. Про діяльність підрозділу розповіло британське видання The Times, яке вказало, що його місія полягає у підриві російської військової логістики та посиленні тиску на Кремль.

Україна створила секретний батальйон для ударів по Москві

За даними журналістів The Times, підрозділ існує близько 200 днів і вже здійснив десятки операцій проти стратегічних об'єктів на території Росії. Серед останніх цілей називають Москву, Санкт-Петербург та центр космічного зв'язку в підмосковній Дубні.

Командир батальйону з позивним "Рей" пояснив, що головна мета операцій полягає у тому, щоб зробити війну настільки дорогою для Росії, щоб Кремль був змушений шукати шлях до припинення бойових дій. За його словами, українські безпілотники здатні однаково ефективно уражати як військові об'єкти, так і критичну інфраструктуру.

Видання також повідомляє, що служба у Kairos супроводжується надзвичайно суворими правилами безпеки. Військовим заборонено вживати алкоголь, вони не можуть розповідати навіть рідним про місце служби, а також регулярно проходять перевірки на поліграфі для запобігання витоку інформації.

До складу батальйону входять не лише українські військові, а й іноземні добровольці, зокрема колишні спецпризначенці з Великої Британії, США, країн Європи та Японії.

Командир роти з позивним "Панама" зазначив, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росія розраховувала швидко захопити Україну, однак тепер сама змушена витрачати ресурси на захист власної території. За словами "Рея", регулярні атаки змушують російське командування перекидати системи протиповітряної оборони до Москви, послаблюючи прикриття інших стратегічно важливих напрямків, зокрема окупованого Криму.

"Це помста не лише за терор наших сімей. Це помста за наших побратимів, які були цивільними людьми з мріями, але загинули. І це помста за роки, які війна забрала у нас, наших дітей і наших родин", — сказав один з офіцерів в коментарі The Times.

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