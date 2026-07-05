Ужас для Кремля: Украина создала секретный батальон для ударов по Москве

Украинский батальон беспилотных систем Kairos, входящий в состав 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра", выполняет специальные операции по ударам по глубокому тылу России, включая столицу РФ. О деятельности подразделения рассказало британское издание The Times, указавшее, что его миссия заключается в подрыве российской военной логистики и усилении давления на Кремль.

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По данным журналистов The Times, подразделение существует около 200 дней и уже совершило десятки операций против стратегических объектов на территории России. Посреди последних целей называют Москву, Санкт-Петербург и центр космической связи в подмосковной Дубне.

Командир батальона с позывным "Рэй" объяснил, что главная цель операций состоит в том, чтобы сделать войну столь дорогой для России, чтобы Кремль был вынужден искать путь к прекращению боевых действий. По его словам, украинские беспилотники способны одинаково эффективно уязвлять как военные объекты, так и критическую инфраструктуру.

Издание также сообщает, что служба в Kairos сопровождается чрезвычайно строгими правилами безопасности. Военным запрещено употреблять алкоголь, они не могут рассказывать даже родным о месте службы, а также регулярно проходят проверки на полиграфе для предотвращения утечки информации.

В состав батальона входят не только украинские военные, но и иностранные добровольцы, в том числе бывшие спецназовцы из Великобритании, США, стран Европы и Японии.

Командир роты с позывным "Панама" отметил, что еще в начале полномасштабного вторжения Россия рассчитывала быстро захватить Украину, однако теперь сама вынуждена тратить ресурсы на защиту собственной территории. По словам "Рея", регулярные атаки заставляют российское командование перебрасывать системы противовоздушной обороны в Москву, ослабляя прикрытие других стратегически важных направлений, в частности, оккупированного Крыма.

"Это месть не только за террор наших семей. Это месть за наших собратьев, которые были гражданскими людьми с мечтами, но погибли. И это месть за годы, которые война унесла у нас, наших детей и наших семей", — сказал один из офицеров в комментарии The Times.

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