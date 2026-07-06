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Россия содрогалась от мощных взрывов: в РФ пылает Ярославский НПЗ

В Ярославле беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Славнефть-ЯНОС"

6 июля 2026, 08:50
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Slava Kot

В Ярославле в ночь на 6 июля прозвучала серия взрывов. По сообщениям местных жителей и Telegram-каналов, под ударом беспилотников оказался Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС", являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Россия содрогалась от мощных взрывов: в РФ пылает Ярославский НПЗ

НПЗ в Ярославле после атаки. Фото из открытых источников

Первые сообщения об атаке по НПЗ в Ярославле начали появляться после четырех часов утра. Очевидцы заявляли о нескольких взрывах на территории предприятия, после чего над заводом взвился густой дым. В сети также опубликовали фото и видео, на которых видны последствия удара.

Информацию о возгорании косвенно подтверждают данные сервиса NASA FIRMS, фиксирующего очаги пожаров со спутников. По данным российских ресурсов, после атаки было временно ограничено движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы для ликвидации последствий инцидента.

Россия содрогалась от мощных взрывов: в РФ пылает Ярославский НПЗ - фото 2

Дроны атаковали Ярославский НПЗ

Россия содрогалась от мощных взрывов: в РФ пылает Ярославский НПЗ - фото 2

Атака на Ярославский НПЗ

"Славнефть-ЯНОС" входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его проектная мощность составляет около 15 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное горючее, а также другие нефтепродукты, имеющие важное значение для обеспечения транспортной и военной логистики РФ.

Это уже не первый случай, когда Ярославский НПЗ становится целью атак. В мае и июне российские власти и местные жители не раз сообщали об ударах беспилотников по НПЗ в Ярославле. В частности, в конце мая после аналогичной атаки на территории предприятия также возник пожар, а движение по направлению Москвы временно перекрывали. К этому моменту последняя атака на Ярославский НПЗ была 28 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина создала секретный батальон для ударов по Москве.

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