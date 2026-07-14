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Хитра тактика ЗСУ: Мадяр пояснив, чому Кримський міст досі не знищили

"Мадяр" розповів, чому руйнування логістики РФ у Криму важливіше за удар по мосту

14 липня 2026, 09:45
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Slava Kot

Україна свідомо не завдає ударів по Кримському мосту, оскільки нинішня стратегія Сил оборони полягає не у знищенні самої переправи, а в поступовому руйнуванні всієї російської військової логістики на окупованому півострові. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр").

Хитра тактика ЗСУ: Мадяр пояснив, чому Кримський міст досі не знищили

Мадяр про Кримський міст. Фото з відкритих джерел

Роберт Бровді в інтерв'ю британському журналісту Кейлану Робертсону розповів, що наразі головним завданням українських сил щодо Криму є позбавлення російського угруповання можливості отримувати пальне, боєприпаси, військову техніку та підкріплення. За словами "Мадяра", українські військові навмисно не атакують Кримський міст, адже зараз він не є пріоритетною ціллю.

"Ми не чіпаємо Кримський міст... Нехай їдуть через нього... без зупинки в свою Росію", – пояснив військовий.

Бровді наголошує, що натомість Сили оборони системно завдають ударів по маршрутах постачання, складах, паливній інфраструктурі та інших елементах логістики, які забезпечують російські війська на території тимчасово окупованого Криму.

Командувач підкреслив, що така тактика дозволяє поступово ізолювати півострів і зробити перебування російських військ дедалі складнішим без проведення масштабних наземних операцій.

"Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно", — додав Бровді.

Таким чином, замість символічного удару по Кримському мосту пріоритетом стало системне виснаження логістичних можливостей російської армії, що може мати довгостроковий вплив на її здатність утримувати окупований Крим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Крим перетворюється на пастку для Путіна: чому півострів став головною проблемою Кремля.

Також "Коментарі" писали, чи може Україна повернути Крим: які шанси на військове звільнення півострова.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1BWqX2bxNr/
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