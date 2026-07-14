Крим перетворюється на пастку для Путіна: чому півострів став головною проблемою Кремля

Окупований Крим, який Кремль понад десять років називав головним символом своїх геополітичних успіхів, поступово перетворюється на одну з найуразливіших точок Росії. Такого висновку дійшло видання Politico, аналізуючи наслідки української кампанії щодо ізоляції півострова.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, що ще недавно Крим був надійним тилом російської армії, забезпечуючи постачання військ на півдні України. Проте цього літа ситуація помітно змінилася. Завдяки активному застосуванню ударних безпілотників середньої дальності Україна завдає ударів по енергетичній, транспортній та військовій інфраструктурі півострова, створюючи серйозні проблеми для російських сил.

За інформацією видання, мешканці Криму вже стикаються з перебоями в електропостачанні та водопостачанні, обмеженнями на продаж палива, зростанням цін та фактичним зривом туристичного сезону. Додаткові проблеми виникли і з транспортним сполученням. Після пошкодження ключових маршрутів виїзд з півострова став значно складнішим, а російська логістика зазнає дедалі більшого тиску.

У Politico вважають, що Київ прагне не лише послабити постачання російського угруповання, а й змусити Москву перекидати додаткові сили на захист Криму. Це може знизити інтенсивність наступальних дій армії РФ на інших ділянках фронту та зменшити тиск на українські війська.

При цьому аналітики наголошують, що значення Криму виходить далеко за межі військової стратегії. Саме анексія півострова у 2014 році стала одним із головних політичних досягнень Володимира Путіна всередині Росії. Тому будь-які серйозні загрози контролю над Кримом можуть стати не лише військовим, а й серйозним репутаційним ударом по Кремлю. Водночас експерти зазначають, що повернення півострова під контроль України вимагатиме не лише військових успіхів, а й тривалої дипломатичної, економічної та політичної роботи.

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