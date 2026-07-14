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Украина начала операцию по изоляции Крыма: в США раскрыли новую стратегию ударов по России

Серия синхронных атак по портам, переправам, аэродромам и нефтебазам может серьезно осложнить снабжение российской группировки на полуострове

14 июля 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Украинские силы продолжают последовательно реализовывать стратегию по изоляции временно оккупированного Крыма, нанося комплексные удары по ключевым объектам российской военной логистики. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировав масштабную операцию, проведенную в ночь на 13 июля.

Украина начала операцию по изоляции Крыма: в США раскрыли новую стратегию ударов по России

Крым. Фото: из открытых источников

По данным американских экспертов, украинские силы одновременно атаковали целый ряд целей в оккупированном Крыму и на территории России. В частности, под удар попали патрульные катера проекта "Мангуст" в Черном море, ангары с военной техникой на аэродроме Багерово, радиолокационные станции, отслеживавшие украинские морские беспилотники, а также паромы в Керчи и порту Кавказ, которые Россия использует для снабжения полуострова.

Кроме того, были поражены железнодорожная инфраструктура с топливными резервуарами в Краснодарском крае и нефтебаза в Ставропольском крае. 

В ISW считают, что подобная операция свидетельствует о существенном росте возможностей Украины планировать и проводить синхронные удары по различным объектам, объединенным одной стратегической целью.

Аналитики отмечают, что Киев последовательно уничтожает элементы логистической сети, связывающей Крым с территорией России. Под ударами оказываются мосты, автомобильные и железнодорожные маршруты, паромные переправы через Керченский пролив, а также суда и топливная инфраструктура в Азовском море.

По оценке ISW, если подобная кампания сохранит нынешнюю интенсивность, Россия столкнется с серьезными трудностями при снабжении своей группировки в Крыму. Это, в свою очередь, может ослабить наступательные возможности российских войск на юге Украины и осложнить дальнейшее ведение боевых действий.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-13-2026/
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