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Україна розпочала операцію з ізоляції Криму: у США розкрили нову стратегію ударів по Росії

Серія синхронних атак по портах, переправах, аеродромах та нафтобазах може серйозно ускладнити постачання російського угруповання на півострові

14 липня 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Українські сили продовжують послідовно реалізовувати стратегію щодо ізоляції тимчасово окупованого Криму, завдаючи комплексних ударів по ключових об'єктах російської військової логістики. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши масштабну операцію, проведену в ніч проти 13 липня.

Україна розпочала операцію з ізоляції Криму: у США розкрили нову стратегію ударів по Росії

Крим. Фото: із відкритих джерел

За даними американських експертів, українські сили одночасно атакували цілу низку цілей в окупованому Криму та на території Росії. Зокрема, під удар потрапили патрульні катери проекту "Мангуст" у Чорному морі, ангари з військовою технікою на аеродромі Багерово, станції радіолокації, що відстежували українські морські безпілотники, а також пороми в Керчі та порту Кавказ, які Росія використовує для постачання півострова.

Крім того, були вражені залізнична інфраструктура з паливними резервуарами у Краснодарському краї та нафтобаза у Ставропольському краї.

У ISW вважають, що подібна операція свідчить про суттєве зростання можливостей України планувати та проводити синхронні удари по різних об'єктах, об'єднаних однією стратегічною метою.

Аналітики зазначають, що Київ послідовно знищує елементи логістичної мережі, яка пов'язує Крим із територією Росії. Під ударами опиняються мости, автомобільні та залізничні маршрути, поромні переправи через Керченську протоку, а також судна та паливна інфраструктура в Азовському морі.

За оцінкою ISW, якщо подібна кампанія збереже нинішню інтенсивність, Росія матиме серйозні труднощі при постачанні свого угруповання в Криму. Це, у свою чергу, може послабити наступальні можливості російських військ на півдні України та ускладнити подальше ведення бойових дій.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-13-2026/
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