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СБУ нанесла массированный удар по РФ и Крыму: масштабы поражений всего за одну ночь впечатляют

Украинские дроны атаковали катера, радиолокационные станции, нефтебазы, паромы и железнодорожную инфраструктуру, преодолев сотни километров

13 июля 2026, 13:31
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Кравцев Сергей

Служба безопасности Украины сообщила о проведении масштабной ночной спецоперации против военной и логистической инфраструктуры России и временно оккупированного Крыма. По данным ведомства, удары были нанесены одновременно по целому ряду объектов, обеспечивающих снабжение российских войск.

СБУ нанесла массированный удар по РФ и Крыму: масштабы поражений всего за одну ночь впечатляют

Дрон. Фото: из открытых источников

Как заявили в СБУ, украинские беспилотники поразили сразу несколько целей в акватории Черного моря, на территории оккупированного полуострова и в глубине российской территории.

В частности, под удар попали два патрульных катера проекта "Мангуст", ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" в Крыму, а также три стационарные радиолокационные станции, которые использовались для обнаружения морских беспилотников и ударных дронов.

Кроме того, атаки были зафиксированы на паромной инфраструктуре Керченского пролива. По информации спецслужбы, повреждения получили автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" в Керчи, а также суда "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ". Также были атакованы три резервуара комплекса перевалки нефтепродуктов и железнодорожный терминал с цистернами на грузовой станции "Кавказ".

Еще одной целью стала нефтебаза в Ставропольском крае России. Украинские беспилотники преодолели около 600 километров и поразили резервуарный парк объекта в населенном пункте Вязники.

В СБУ подчеркнули, что одновременное поражение большого количества военных, логистических и топливных объектов на значительном расстоянии свидетельствует о расширении возможностей украинских дальнобойных операций. В спецслужбе считают, что подобные удары осложняют обеспечение российских войск и снижают эффективность военной инфраструктуры противника.

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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1401546608738912&set=a.276500821243502&locale=uk_UA
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