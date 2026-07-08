Один из ключевых нефтяных узлов России в огне: куда в этот раз прицельно ударила СБУ

Служба безопасности Украины провела очередную дальнобойную операцию на территории России, нанеся удар по одному из важнейших объектов топливной инфраструктуры. Целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Черкассы" в Башкортостане, расположенная примерно в 1500 километрах от украинской государственной границы.

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Как сообщили в СБУ, операция была проведена с использованием не менее восьми беспилотников. После попаданий на территории объекта возник масштабный пожар в районе резервуарного парка и производственных мощностей. Украинская спецслужба подчеркивает, что все поставленные задачи были выполнены.

ЛПДС "Черкассы" считается одним из ключевых элементов системы "Транснефть – Урал". Через этот узел осуществляется прием, хранение и дальнейшая транспортировка светлых нефтепродуктов, поступающих с нефтеперерабатывающих предприятий Уфимского промышленного узла. Затем топливо направляется по магистральным трубопроводам в различные регионы России.

По данным СБУ, ежегодно через станцию проходит около двух миллионов тонн нефтепродуктов. Инфраструктура объекта включает 27 резервуаров общей вместимостью более 385 тысяч кубометров, что делает его одним из крупнейших логистических центров российской нефтепроводной системы.

В украинской спецслужбе считают, что подобные операции существенно осложняют снабжение топливом центральных и восточных регионов России, нарушая устойчивость логистических цепочек и увеличивая нагрузку на транспортную инфраструктуру.

В СБУ также подчеркнули, что российский глубокий тыл больше нельзя считать безопасным. Там заявили, что украинские силы способны наносить удары по стратегическим объектам на всей территории РФ, если они используются для обеспечения военной машины Кремля.

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