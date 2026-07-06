СБУ устроила ад в тылу РФ: детали

Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями сил обороны провела масштабную операцию против стратегических объектов России и временно оккупированного Крыма. По информации СБУ, серия ударов стала частью системной кампании по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора, которую украинские силы реализуют по доверенности президента Владимира Зеленского.

Атака на Ярославский НПЗ. Фото: из открытых источников

Одной из главных целей стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод, а также производственно-диспетчерская станция "Ярославль". По данным спецслужбы, после атаки беспилотников в районе предприятия раздались взрывы и возникло сильное задымление.

Кроме того, украинские дроны успешно поразили нефтеналивной терминал морского порта "Высоцк" в Ленинградской области. В результате удара были повреждены два нефтеналивных стендера, а также три резервуара с топливом, что может повлиять на логистические возможности российского топливного комплекса.

Еще одним объектом атаки стал нефтеперерабатывающий комплекс Первый завод в Калужской области, где после взрывов возник пожар.

Особое внимание украинские силы уделили военной инфраструктуре в оккупированном Крыму. По сообщению СБУ, поражены три ангара с авиационной техникой на аэродроме "Гвардейское", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2" вблизи Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи, а также резервуар с топливом и насосная станция на нефтебазе "ТЕС-Терминал-1".

В СБУ подчеркнули, что удары по топливной и военной инфраструктуре России будут продолжаться и дальше. По словам главы спецслужбы Евгения Хмары, Украина системно лишает агрессора ресурсов, обеспечивающих ведение войны, а каждый новый удар является ответом на российские атаки по украинским городам.

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