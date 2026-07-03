Безпосередньо причетний до атаки по Києву: СБУ відкрила справу проти головного стратега Кремля

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора офіційно розпочали кримінальне провадження щодо начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. Українські правоохоронці інкримінують одному з ключових військових керівників Кремля причетність до воєнних злочинів, пов'язаних із масованими атаками на цивільне населення та критичну інфраструктуру України.

СБУ. Фото: з відкритих джерел

За даними СБУ, саме Герасимов координував планування та віддавав накази щодо масштабних повітряних ударів, які здійснювалися із застосуванням стратегічної авіації, кораблів-ракетоносіїв та оперативно-тактичних ракетних комплексів. До переліку епізодів, які стали предметом розслідування, входить і комбінована атака Росії на Київ та Київську область 2 липня.

У спецслужбі наголошують, що російська армія систематично застосовує широкий спектр озброєння для ударів по українських містах. Йдеться про крилаті ракети сімейства "Х", "Калібр", балістичні "Іскандер", аеробалістичні "Кинджал", ракети "Циркон", а також ударні безпілотники типу "Шахед/Герань".

Слідство вважає, що такі атаки грубо порушують міжнародне гуманітарне право, зокрема положення Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій, які забороняють навмисні удари по цивільних об'єктах.

Дії начальника Генштабу РФ розслідують за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, включаючи віддання наказів про їх вчинення. В СБУ підкреслюють, що всі задокументовані докази стануть частиною майбутнього міжнародного переслідування російського військово-політичного керівництва.

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