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Непосредственно причастен к атаке по Киеву: СБУ открыла дело против главного стратега Кремля

Начальник Генштаба РФ подозревается в отдании приказов на массированные удары по украинским городам, в частности по Киеву

3 июля 2026, 11:00
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Кравцев Сергей

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора официально возбудили уголовное производство в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Украинские правоохранители инкриминируют одному из ключевых военных руководителей Кремля причастность к военным преступлениям, связанным с массированными атаками на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины.

Непосредственно причастен к атаке по Киеву: СБУ открыла дело против главного стратега Кремля

СБУ. Фото: из открытых источников

По данным СБУ, именно Герасимов координировал планирование и отдавал приказы по масштабным воздушным ударам, которые осуществлялись с применением стратегической авиации, кораблей-ракетоносителей и оперативно-тактических ракетных комплексов. В перечень эпизодов, ставших предметом расследования, входит и комбинированная атака России на Киев и Киевскую область 2 июля.

В спецслужбе отмечают, что российская армия систематически применяет широкий спектр вооружений для ударов по украинским городам. Речь идет о крылатых ракетах семейства "Х", "Калибр", баллистических "Искандер", аэробалистических "Кинжал", ракетах "Циркон", а также ударных беспилотниках типа "Шахед/Герань".

Следствие считает, что такие атаки грубо нарушают международное гуманитарное право, в частности положения Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, запрещающим умышленные удары по гражданским объектам.

Действия начальника Генштаба РФ расследуют частью второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, включая предание приказов об их совершении. В СБУ подчеркивают, что все документированные доказательства станут частью предстоящего международного преследования российского военно-политического руководства.

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Источник: https://t.me/SBUkr/18004
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