Росія лишається без флоту: СБУ успішно виконує наказ Зеленського

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ здійснили надзвичайно успішну атаку на військові об'єкти загарбників у тимчасово анексованій Керчі. Спецоперацію провели в рамках масштабної 40-денної кампанії з вогневого та психологічного впливу на Російську Федерацію, завдання для якої раніше окреслив Президент України Володимир Зеленський.

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Головними цілями українських ударних безпілотників стали дефіцитні судна логістичного та військового забезпечення, які базувалися на потужностях суднобудівного заводу "Затока". Окрім корабельного складу, спецслужбі вдалося суттєво послабити протиповітряну оборону ворога, що прикривала стратегічний район Керченської протоки.

Під час нічного нальоту дрони-камікадзе поцілили у кабельні кораблі проєкту 15310 "Волга" та "Вятка". Також під удар потрапив майже добудований вантажопасажирський пором "Петропавловск", готовність якого на момент атаки оцінювали у 96%.

"Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа, — коментують результати влучань джерела у спецслужбі, зазначаючи, що ці плавзасоби мали критичне значення для агресора. — "Волга" та "Вятка" будувалися для міноборони рф".





Ці судна створювалися під особливі завдання російського командування. Зокрема, вони мали розгорнути глобальну систему підводного стеження "Гармонія", яка призначена для ведення глибоководної військової розвідки. Крім цього, специфікації кораблів дозволяли їм таємно мінувати акваторії та нищити підводні комунікації.

"Їхнє призначення — розгортання системи гідроакустичного спостереження, — наголошують в СБУ, додаючи, що кораблі здатні вражати магістральні трубопроводи та кабелі зв'язку на дні. — Вартість кожного з цих суден становить сотні мільйонів доларів".

Паралельно з морськими цілями безпілотники Служби безпеки успішно атакували сухопутну компоненту захисту окупантів. Точним влучанням було виведено з ладу бойове озброєння та сучасну радіолокаційну станцію, яка входила до складу зенітно-ракетного комплексу великої дальності С-400.

Планомірна ліквідація військового потенціалу ворога у Криму позбавляє російську армію можливості повноцінно використовувати півострів для постачання своїх південних угруповань. Розгром засобів протиповітряної оборони у Керчі фактично створює прогалини у захисті окупантів, відкриваючи можливості для наступних масованих ударів високоточною зброєю по залишках інфраструктури загарбників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні у Криму та Севастополі введено режим НС.